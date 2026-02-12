Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч клуба УПЛ против немецкой команды перенесен. Что происходит в Турции?
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 11:51 | Обновлено 12 февраля 2026, 11:56
Матч клуба УПЛ против немецкой команды перенесен. Что происходит в Турции?

Спарринг луганской Зари против клуба Атаспор Вецлар отложен из-за ливня

ФК Заря

Поединок клуба Заря Луганск против немецкой команды Атаспор Вецлар, который должен был состояться 12 февраля в Турции, не начался в запланированное время. Причиной стала сильная гроза и ливень в регионе.

Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы приняли решение перенести старт встречи. Матч проходит во время турецкого сбора команды УПЛ.

Теперь игра начнется в 14:00 по киевскому времени. Изначально стартовый свисток был запланирован на 11:00 по Киеву

Посмотреть контрольную встречу болельщики смогут на официальном YouTube-канале клуба.

По теме:
Результативный матч. Оболонь провела спарринг с датским клубом ХБ Кеге
Завершили сборы поражением. ЛНЗ проиграл чемпиону Латвии
Заря – Атаспор Вецлар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря Луганск товарищеские матчи погода (дождь, снег и другое) учебно-тренировочные сборы перенос матчей контрольные матчи УПЛ отмена матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Сообщить об ошибке

