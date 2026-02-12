Матч клуба УПЛ против немецкой команды перенесен. Что происходит в Турции?

Поединок клуба Заря Луганск против немецкой команды Атаспор Вецлар, который должен был состояться 12 февраля в Турции, не начался в запланированное время. Причиной стала сильная гроза и ливень в регионе.

Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы приняли решение перенести старт встречи. Матч проходит во время турецкого сбора команды УПЛ.

Теперь игра начнется в 14:00 по киевскому времени. Изначально стартовый свисток был запланирован на 11:00 по Киеву

Посмотреть контрольную встречу болельщики смогут на официальном YouTube-канале клуба.