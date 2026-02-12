Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Завершили сборы поражением. ЛНЗ проиграл чемпиону Латвии
Товарищеские матчи
ЛНЗ
12.02.2026 10:00 – FT 1 : 3
Рига
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 12:38 |
258
0

Поединок ЛНЗ – ФК «Рига» Завершился со счетом 1:3

ФК ЛНЗ

ЛНЗ завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда Виталия Пономарева провела заключительный товарищеский матч.

В прошлом сезоне ФК «Рига» стал чемпионом Латвии, опередив РФШ всего на одно очко.

ЛНЗ активно начал поединок. Команда создавала моменты у ворот соперника, но реализовать их не удалось.

А вот игроки ФК «Рига» смогли забить четыре мяча. Правда, один из них в свои ворота.

Всего на сборах ЛНЗ провел девять товарищеских матчей – 7 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Товарищеские матчи. Турция. 12 февраля

ЛНЗ (Украина) – «Рига» (Латвия)

Голы: автогол, 55

ЛНЗ: Ледвий (Самойленко, 46), Дж. Беннетт (Пасич, 56), Дайко (Кузык, 56), Муравский, Дидык, Путря (Твердохлеб, 56), Танковский (Якубу, 56), Рябов (Яшари, 70), Пастух, Кравчук (Горин, 56), Микитишин (А. Авуду, 70).

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
