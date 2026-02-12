Завершили сборы поражением. ЛНЗ проиграл чемпиону Латвии

ЛНЗ завершает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, команда Виталия Пономарева провела заключительный товарищеский матч.

В прошлом сезоне ФК «Рига» стал чемпионом Латвии, опередив РФШ всего на одно очко.

ЛНЗ активно начал поединок. Команда создавала моменты у ворот соперника, но реализовать их не удалось.

А вот игроки ФК «Рига» смогли забить четыре мяча. Правда, один из них в свои ворота.

Всего на сборах ЛНЗ провел девять товарищеских матчей – 7 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Товарищеские матчи. Турция. 12 февраля

ЛНЗ (Украина) – «Рига» (Латвия)

Голы: автогол, 55

ЛНЗ: Ледвий (Самойленко, 46), Дж. Беннетт (Пасич, 56), Дайко (Кузык, 56), Муравский, Дидык, Путря (Твердохлеб, 56), Танковский (Якубу, 56), Рябов (Яшари, 70), Пастух, Кравчук (Горин, 56), Микитишин (А. Авуду, 70).