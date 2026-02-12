Рух пока не может рассчитывать на двух игроков

Как стало известно Sport.ua, в победном контрольном матче с «Радомле» снова не участвовал полузащитник «Руха» Василий Рунич. Он находится в расположении львовян в Словении, но продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

А один из лидеров «Руха», защитник Юрий Копына, травмировал мышцу в последнем спарринге перед отъездом на балканский этап подготовки и восстанавливается во Львове. После возвращения «Руха» домой Копына пройдет еще одно обследование, и станет известно, когда на него сможет рассчитывать главный тренер Иван Федык.

В Словении львовяне проведут еще два контрольных матча и 14 февраля направятся во Львов.

Ранее экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка нашел новую работу в «Рухе».