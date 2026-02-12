Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух пока не может рассчитывать на двух игроков
Украина. Премьер лига
12 февраля 2026, 13:33 |
333
1

Рух пока не может рассчитывать на двух игроков

На словенском сборе у львовян впереди два спарринга

12 февраля 2026, 13:33 |
333
1 Comments
Рух пока не может рассчитывать на двух игроков
ФК Рух. Василь Рунич

Как стало известно Sport.ua, в победном контрольном матче с «Радомле» снова не участвовал полузащитник «Руха» Василий Рунич. Он находится в расположении львовян в Словении, но продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

А один из лидеров «Руха», защитник Юрий Копына, травмировал мышцу в последнем спарринге перед отъездом на балканский этап подготовки и восстанавливается во Львове. После возвращения «Руха» домой Копына пройдет еще одно обследование, и станет известно, когда на него сможет рассчитывать главный тренер Иван Федык.

В Словении львовяне проведут еще два контрольных матча и 14 февраля направятся во Львов.

Ранее экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка нашел новую работу в «Рухе».

По теме:
Клуб Первой лиги подписал еще четырех новичков
Рух – Радомлье – 2:1. Спарринг в Словении. Видео голов и обзор матча
Вражеская атака Шахедов создала проблемы на клубной базе Черноморца
Рух Львов инсайд Василий Рунич Юрий Копына Иван Федык Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Футбол | 12 февраля 2026, 14:43 1
Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Легендарный экс-форвард из Норвегии хочет сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

У Джона Карью уже есть опыт совместных съемок со звездами кино – Анджелиной Джоли, например…

Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12 февраля 2026, 10:16 107
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026

МОК отстранил украинца за ношение «шлема памяти»

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 11.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2026, 19:15
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:55
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
МОК объяснил громкий скандал – украинца дисквалифицировали на Олимпиаде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Головне щоб повернулися до початку другої частини чемпіонату 
Ответить
0
Популярные новости
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 15
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
12.02.2026, 07:05 14
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 81
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
11.02.2026, 08:48 69
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
10.02.2026, 21:19 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем