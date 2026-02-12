ФОТО. Жена Лунина поделилась смешными кадрами из жизни вратаря Реала
Жена Лунина трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея Лунина – Анастасия Лунина – опубликовала в Instagram теплые семейные фото ко дню рождения мужа.
На первом снимке Андрей позирует дома с десертом и улыбкой, создавая уютную праздничную атмосферу. На втором – нежно обнимает маленького сына, проводя время с семьей.
В подписи Анастасия написала: «С Днем рождения, мой любимый мужчина! Лучший папа и самый красивый муж. Мой навсегда. Люблю бесконечно».
Публикация быстро собрала множество поздравлений от поклонников украинского вратаря.
Напомним, что вчера Лунину исполнилось 27 лет и он показал, как отпраздновал.
