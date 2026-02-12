ФОТО. Жена Лунина поделилась смешными кадрами из жизни вратаря Реала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 февраля 2026, 16:04 |
295
1

Instagram. Андрей Лунин

Жена голкипера «Реала» и сборной Украины Андрея ЛунинаАнастасия Лунина – опубликовала в Instagram теплые семейные фото ко дню рождения мужа.

На первом снимке Андрей позирует дома с десертом и улыбкой, создавая уютную праздничную атмосферу. На втором – нежно обнимает маленького сына, проводя время с семьей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи Анастасия написала: «С Днем рождения, мой любимый мужчина! Лучший папа и самый красивый муж. Мой навсегда. Люблю бесконечно».

Публикация быстро собрала множество поздравлений от поклонников украинского вратаря.

Напомним, что вчера Лунину исполнилось 27 лет и он показал, как отпраздновал.

По теме:
Судаков обратился к Гераскевичу после позорной дисквалификации на ОИ-2026
В Реале приняли решение по будущему Арбелоа
Сенсация: суперзвезда Реала пропустит чемпионат мира. Дело не в травме
фото lifestyle день рождения Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид сборная Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
