Определен соперник Украины в Кубке Дэвиса после поражения Люксембургу
В сентябре сине-желтые сыграют против сборной Кипра во Второй Мировой группе
Мужская сборная Украины по теннису получила следующего соперника в Кубке Дэвиса.
Во Второй Мировой группе сине-желтые поборются против команды Кипра.
Для сине-желтых это будет выездное матчевое противостояние, которое состоится в сентябре: или 18–19, или 19–20 числа.
Победитель поединка выйдет в Плей-офф Первой Мировой группы, откуда и опустились украинцы – Украина проиграла Люксембургу со счетом 1:3.
Кипр поднялся во Вторую Мировую группу с Плей-офф, где разгромил Северную Македонию 5:0.
