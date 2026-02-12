Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определен соперник Украины в Кубке Дэвиса после поражения Люксембургу
Кубок Дэвиса
Определен соперник Украины в Кубке Дэвиса после поражения Люксембургу

В сентябре сине-желтые сыграют против сборной Кипра во Второй Мировой группе

Определен соперник Украины в Кубке Дэвиса после поражения Люксембургу
ФТУ

Мужская сборная Украины по теннису получила следующего соперника в Кубке Дэвиса.

Во Второй Мировой группе сине-желтые поборются против команды Кипра.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Для сине-желтых это будет выездное матчевое противостояние, которое состоится в сентябре: или 18–19, или 19–20 числа.

Победитель поединка выйдет в Плей-офф Первой Мировой группы, откуда и опустились украинцы – Украина проиграла Люксембургу со счетом 1:3.

Кипр поднялся во Вторую Мировую группу с Плей-офф, где разгромил Северную Македонию 5:0.

Кубок Дэвиса. Жеребьевка Второй Мировой группы (сентябрь)

Кубок Дэвиса. Результаты Плей-офф Первой Мировой группы (февраль)

Кубок Дэвиса. Результаты Плей-офф Второй Мировой группы (февраль)

По теме:
Кубок Дэвиса, квалификация. Южная Корея и Индия совершили громкие сенсации
Украина – Люксембург – 1:3. Овчаренко напоследок принес единственное очко
Украина – Люксембург – 0:3. Орлов и Овчаренко не сумели подарить надежду
сборная Украины по теннису сборная Кипра по теннису Кипр - Украина Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
