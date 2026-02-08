Кубок Дэвиса, квалификация. Южная Корея и Индия совершили громкие сенсации
Аргентинцы дважды выходили вперед
Сборная Аргентины сенсационно проиграла команде Южной Кореи встречу квалификации Кубка Дэвиса, которая прошла 7-8 февраля в южнокорейском Пусане.
Аргентинцы, которые занимают десятую строчку в мировом рейтинге сборных, сразу вышли вперед: в первом матче дебютант Кубка Дэвиса Тиаго Тиранте не без проблем в трех сетах обыграл Чхана Хэ Она. Но затем хозяева, которые находятся на 22-й позиции мирового рейтинга, отыгрались после того, как Марко Трунгельити в двух партиях уступил Квону Сун У – первый сет кореец выиграл на тай-брейке, а во втором сете аргентинец смог выиграть только два гейма. Гвидо Андреоззи и Федерико Гомес снова вывели Аргентину вперед уверенной победой в парном разряде, но Тиранте и Трунгельити проиграли четвертый и пятый матчи и корейцы одержали итоговую победу со счетом 3:2.
Таким образом, сборная Южной Кореи вышла во второй этап квалификации Кубка Дэвиса, где сыграет против авторов еще одной громкой сенсации, сборной Индии, которая со счетом 3:2 обыграла шестого номера мирового рейтинга, сборную Нидерландов.
В этой встрече Нидерланды тоже выиграли первый матч – Гай ден Ауден в трех сетах обыграл Сумита Нагала. Но затем индийцы выиграли два матча подряд, при чем Дхакшинесвар Суреш играл в обоих - сначала в одиночном разряде, а потом в паре. Йеспер де Йонг в четвертом матче обыграл Нагала в трех сетах и сравнял счет, но в решающем матче Суреш принес своей команде итоговую победу, обыграв Ден Аудена в двух сетах.
Кубок Дэвиса 2026, квалификация, первый этап
7-8 февраля
Южная Корея – Аргентина – 3:2
Пусан, хард
- Чхан Хэ Он – Тиаго Тиранте – 6:2, 5:7, 6:7 (5:7)
- Квон Сон У – Марко Трунгельити – 7:6 (8:6), 6:2
- Нам Джи Сун и Пак Ул Сун – Гвидо Андреоззи и Федерико Гомес – 3:6, 5:7
- Квон Сон У – Тиаго Тиранте – 6:4, 4:6, 6:3
- Чхан Хэ Он – Марко Трунгельити – 6:4, 6:3
Индия – Нидерланды – 3:2
Бенгалуру, хард
- Сумит Нагал – Гай ден Ауден – 0:6, 6:4, 3:6
- Дхакшинесвар Суреш – Йеспер де Йонг – 6:4, 7:5
- Юки Бхамбри и Дхакшинесвар Суреш – Сандер Арендс и Давид Пал – 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1)
- Сумит Нагал – Йеспер де Йонг – 7:5. 1:6, 4:6
- Дхакшинесвар Суреш – Гай ден Ауден – 6:4, 7:6 (7:4)
