Йожеф САБО: «Их на порог не нужно пускать. Они все лжецы»

Известный украинский тренер и футболист Йожеф Сабо раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть Россию в большой футбол.

– Инфантино говорит, что дети не ответственны за действия лидеров страны, поэтому нужно допустить российскую молодежь, чтобы они играли, развивались. Можно ли сказать, что в этих словах за ширмой гуманности скрывается обычная манипуляция?

– Ну конечно, это манипуляция. Это невозможно! На порог их никуда не нужно пускать! Я пока живу, буду говорить, и говорю, например, своим детям: «Не дружите с россиянами! Они все лжецы!»

И когда я прочитал, что Трамп... Ну я не знаю, как его назвать, этого Трампа, понимаешь... Когда он говорит: «О, видите, какая Россия молодец, я с ними договорился, и они сдержали слово, не били сколько-то там дней по энергосистеме»... Ну что это такое? Европа ему ответила: «Мы вам присылаем картинку, как Россия сдержала эти перерывы». Вот что с ними взять?