Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой

Мадридский Реал переиграл Валенсию в матче 23-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Месталья, завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе сливочных отличились Альваро Каррерас и Килиан Мбаппе.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве Реала. Ворота столичного гранда защищал Тибо Куртуа.

В таблице чемпионата Испании Реал занимает второе место с 57 очками. У лидера – Барселоны – в активе 58 баллов.

Топ-8 Ла Лиги: Барселона (58), Реал (57), Атлетико (45), Вильярреал (42), Бетис (38), Эспаньол (34), Сельта (33), Реал Сосьедад (31).

Валенсия с 23 пунктами располагается на 17-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Валенсия – Реал Мадрид – 0:2

Голы: Каррерас, 65, Мбаппе, 90+1

Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Гайя, Эрай Джемерт, Хосе Копете, Унаи Нуньес (Тьерри Коррея, 72), Филип Угринич (Хави Герра, 81), Пепелу (Гвидо Родригес, 72), Лукас Бельтран (Умар Садик, 82), Арно Грёневельд, Уго Дуро, Луис Риоха (Ларджи Рамазани, 81)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Хименес (Трент Александер-Арнолд, 76), Альваро Каррерас, Дин Хёйсен, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде (Jorge Cestero, 90+2), Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия (Браим Диас, 76), Арда Гюлер (Франко Мастантуоно, 82)

Предупреждения: Хосе Копете (88) – Альваро Каррерас (69)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Ла Лиги