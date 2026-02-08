Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой
Сливочные выиграли матч 23-го тура Ла Лиги у летучих мышей со счетом 2:0
Мадридский Реал переиграл Валенсию в матче 23-го тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Месталья, завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами в составе сливочных отличились Альваро Каррерас и Килиан Мбаппе.
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве Реала. Ворота столичного гранда защищал Тибо Куртуа.
В таблице чемпионата Испании Реал занимает второе место с 57 очками. У лидера – Барселоны – в активе 58 баллов.
Топ-8 Ла Лиги: Барселона (58), Реал (57), Атлетико (45), Вильярреал (42), Бетис (38), Эспаньол (34), Сельта (33), Реал Сосьедад (31).
Валенсия с 23 пунктами располагается на 17-й позиции.
Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Валенсия – Реал Мадрид – 0:2
Голы: Каррерас, 65, Мбаппе, 90+1
Валенсия: Столе Димитриевски, Хосе Гайя, Эрай Джемерт, Хосе Копете, Унаи Нуньес (Тьерри Коррея, 72), Филип Угринич (Хави Герра, 81), Пепелу (Гвидо Родригес, 72), Лукас Бельтран (Умар Садик, 82), Арно Грёневельд, Уго Дуро, Луис Риоха (Ларджи Рамазани, 81)
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Хименес (Трент Александер-Арнолд, 76), Альваро Каррерас, Дин Хёйсен, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде (Jorge Cestero, 90+2), Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия (Браим Диас, 76), Арда Гюлер (Франко Мастантуоно, 82)
Предупреждения: Хосе Копете (88) – Альваро Каррерас (69)
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|23
|19
|1
|3
|63 - 23
|16.02.26 22:00 Жирона - Барселона07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка31.01.26 Эльче 1:3 Барселона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона
|58
|2
|Реал Мадрид
|23
|18
|3
|2
|49 - 18
|14.02.26 22:00 Реал Мадрид - Реал Сосьедад08.02.26 Валенсия 0:2 Реал Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис
|57
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|13
|6
|4
|38 - 18
|15.02.26 17:15 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид
|45
|4
|Вильярреал
|21
|13
|3
|5
|39 - 23
|09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Вильярреал 0:2 Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал
|42
|5
|Бетис
|23
|10
|8
|5
|37 - 28
|15.02.26 22:00 Мальорка - Бетис08.02.26 Атлетико Мадрид 0:1 Бетис01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия25.01.26 Алавес 2:1 Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис
|38
|6
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26 - 27
|09.02.26 22:00 Вильярреал - Эспаньол30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона
|34
|7
|Сельта
|23
|8
|9
|6
|30 - 25
|14.02.26 15:00 Эспаньол - Сельта06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта
|33
|8
|Реал Сосьедад
|23
|8
|7
|8
|33 - 31
|14.02.26 22:00 Реал Мадрид - Реал Сосьедад07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад25.01.26 Реал Сосьедад 3:1 Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад
|31
|9
|Осасуна
|23
|8
|5
|10
|28 - 28
|13.02.26 22:00 Эльче - Осасуна06.02.26 Сельта 1:2 Осасуна31.01.26 Осасуна 2:2 Вильярреал24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна
|29
|10
|Атлетик Бильбао
|23
|8
|4
|11
|25 - 33
|15.02.26 15:00 Реал Овьедо - Атлетик Бильбао08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте01.02.26 Атлетик Бильбао 1:1 Реал Сосьедад24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао
|28
|11
|Хетафе
|23
|7
|5
|11
|18 - 27
|14.02.26 17:15 Хетафе - Вильярреал08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе01.02.26 Хетафе 0:0 Сельта26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад
|26
|12
|Жирона
|23
|6
|8
|9
|22 - 37
|16.02.26 22:00 Жирона - Барселона08.02.26 Севилья 1:1 Жирона31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона26.01.26 Жирона 1:1 Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна
|26
|13
|Севилья
|23
|7
|4
|12
|30 - 38
|14.02.26 19:30 Севилья - Алавес08.02.26 Севилья 1:1 Жирона02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья24.01.26 Севилья 2:1 Атлетик Бильбао19.01.26 Эльче 2:2 Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта
|25
|14
|Алавес
|23
|7
|4
|12
|20 - 29
|14.02.26 19:30 Севилья - Алавес08.02.26 Алавес 0:2 Хетафе30.01.26 Эспаньол 1:2 Алавес25.01.26 Алавес 2:1 Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес
|25
|15
|Эльче
|23
|5
|9
|9
|31 - 35
|13.02.26 22:00 Эльче - Осасуна07.02.26 Реал Сосьедад 3:1 Эльче31.01.26 Эльче 1:3 Барселона23.01.26 Леванте 3:2 Эльче19.01.26 Эльче 2:2 Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче
|24
|16
|Мальорка
|23
|6
|6
|11
|28 - 37
|15.02.26 22:00 Мальорка - Бетис07.02.26 Барселона 3:0 Мальорка02.02.26 Мальорка 4:1 Севилья25.01.26 Атлетико Мадрид 3:0 Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка
|24
|17
|Валенсия
|23
|5
|8
|10
|23 - 37
|15.02.26 19:30 Леванте - Валенсия08.02.26 Валенсия 0:2 Реал Мадрид01.02.26 Бетис 2:1 Валенсия24.01.26 Валенсия 3:2 Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18 - 30
|15.02.26 17:15 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид01.02.26 Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано24.01.26 Райо Вальекано 1:3 Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе
|22
|19
|Леванте
|22
|4
|6
|12
|26 - 38
|15.02.26 19:30 Леванте - Валенсия08.02.26 Атлетик Бильбао 4:2 Леванте31.01.26 Леванте 0:0 Атлетико Мадрид23.01.26 Леванте 3:2 Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол
|18
|20
|Реал Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12 - 34
|15.02.26 15:00 Реал Овьедо - Атлетик Бильбао31.01.26 Реал Овьедо 1:0 Жирона25.01.26 Барселона 3:0 Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо
|16
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Старая синьоры и орлы поделили очки (2:2) в матче 24-го тура Серии А 2025/26
Футболист на правах аренды переберется в «Галатасарай»