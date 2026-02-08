Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Валенсия
08.02.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Испания
08 февраля 2026, 20:16 |
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля на Месталье пройдет матч 23-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Реалом Мадрид.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда в прошлом показывала немалые успехи - но все это было до того, как владельцем стал Питер Лим. Он стал очередным ярким примером того, что отнюдь не все инвесторы из Азии обеспечивают какой-то прогресс для своих проектов. Тут скорее нужно говорить о борьбе за выживание, которая повторяется уж очень регулярно. Вот в 2024/2025 только приглашение зимой Корберана позволило выбраться из зоны вылета.

В новой темпораде получается не все уже и при Карлосе. Но все же он умудряется в нужный момент со своими подопечными прибавить. Вот и во второй половине января было три победы кряду. С другой стороны, после этого, на протяжении последней недели, сначала в крайнем туре проиграли Бетису в Ла Лиге, а потом в кубке уступили крайне нестабильному сейчас Атлетику.

Реал Мадрид

Клуб год назад играл под руководством Анчелотти, что до этого брал требл, и, казалось, имеет полную поддержку Переса. Но поражение Арсеналу в Лиге чемпионов и капитуляция перед Барселоной на внутренней арене привели к тому, что Карло еще до начала лета уехал тренировать сборную Бразилии. Вот только его преемник, Хаби Алонсо, за пол года и сам понял, и всем показал, что совсем разное брать золотой дубль в Байере и пытаться стать признанным тренером в Мадриде.

Пока что его, после поражения в Суперкубке, решили заменить другим экс-футболистом, но совсем уж неопытным как тренер, Арбелоа. Тот пока что скорее вызывает вопросы, чем воодушевляет: начал с кубкового поражения Альбасете и проигрывал 2:4 в Лиге чемпионов Бенфике. Да и в крайнем туре Примеры с Райо Вальекано победу оформили голом Мбаппе с пенальти на десятой добавленной минуте.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках столичный клуб выигрывал только дважды при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут должны выигрывать гости. Но они не исправили все свои проблемы, так что берем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,60 по линии БК betking).

