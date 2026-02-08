ВИДЕО. Как Холанд принес Ман Сити победу над Ливерпулем
Норвежец реализовал пенальти на 90+3-й минуте, а француз добил соперника на 90+10
8 февраля 2026 года в Ливерпуле состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на своем поле сыграл против «Манчестер Сити». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Судьба встречи решилась на 90+3-й минуте, когда норвежец Эрлинг Холанд реализовал пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Форвард «горожан» пробил в нижний левый угол ворот «красных». Алиссон угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча.
ВИДЕО. Как Холанд принес Ман Сити победу над Ливерпулем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы показали восьмой результат
Игрока могут навсегда заблокировать на платформе FACEIT