8 февраля 2026 года в Ливерпуле состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на своем поле сыграл против «Манчестер Сити». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Судьба встречи решилась на 90+3-й минуте, когда норвежец Эрлинг Холанд реализовал пенальти.

Форвард «горожан» пробил в нижний левый угол ворот «красных». Алиссон угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча.

ВИДЕО. Как Холанд принес Ман Сити победу над Ливерпулем