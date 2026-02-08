Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 февраля 2026, 20:33 | Обновлено 08 февраля 2026, 20:34
0

ВИДЕО. Как Холанд принес Ман Сити победу над Ливерпулем

Норвежец реализовал пенальти на 90+3-й минуте, а француз добил соперника на 90+10

Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля 2026 года в Ливерпуле состоялся матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на своем поле сыграл против «Манчестер Сити». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Судьба встречи решилась на 90+3-й минуте, когда норвежец Эрлинг Холанд реализовал пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард «горожан» пробил в нижний левый угол ворот «красных». Алиссон угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
