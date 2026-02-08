Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Валенсия – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги 2025/26

Валенсия – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля проходит матч 23-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Валенсия и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Месталья. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Валенсия – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
