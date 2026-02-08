Валенсия – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

8 февраля проходит матч 23-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Валенсия и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Месталья. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Валенсия – Реал Мадрид – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

