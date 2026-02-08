Кейн реализовал 100-й и 101-й пенальти в карьере

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал свои 100-й и 101-й пенальти в карьере.

Произошло это в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария победила Хоффенхайм со счетом 5:1.

По этому поводу вспомним всех соперников, в ворота которых Кейн забивал с пенальти.

Команды, в ворота которых Гарри Кейн забивал с пенальти (101 гол)

8 – Арсенал

5 – Хоффенхайм

3 – Вердер, Динамо Загреб, Аугсбург, Манчестер Юнайтед, Норвич Сити, сборная Сан-Марино, Астон Вилла

2 – Штутгарт, сборная Италии, Эвертон, Айнтрахт, сборная Германии, сборная Болгарии, сборная Чехии, Челси, Брайтон, сборная Панамы, Бернли, сборная Франции, Лестер Сити, сборная Мальты

1 – Юнион Сен-Жилуаз, Майнц, сборная Латвии, Гамбург, Висбаден, Байер, Боруссия Менхенгладбах, сборная Ирландии, Унион Берлин, Хольштайн, сборная Нидерландов, Фрайбург, Реал, РБ Лейпциг, Бохум, сборная Северной Македонии, Ноттингем Форест, сборная Швейцарии, Саутгемптон, сборная Андорры, сборная Польши, Лидс Юнайтед, Маккаби Хайфа, Локомотив Пловдив, Бавария, Олимпиакос, Хаддерсфилд, сборная Колумбии, Рочдейл, Ливерпуль, сборная Литвы, Мидлсбро, Суонси, Монако, Вест Хэм Юнайтед, Манчестер Сити, Сандерленд, Борнмут, Вест Бромвич Альбион

Интересным фактом является то, что одним из вратарей, в ворота которых Гарри Кейн забивал с пенальти, был украинский голкипер Реала Андрей Лунин.

Наибольшее количество голов с пенальти от Кейна пропустил голкипер Хоффенхайма Оливер Бауманн – 5.