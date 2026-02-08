Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн реализовал 100-й и 101-й пенальти в карьере
Другие новости
08 февраля 2026, 22:36 | Обновлено 08 февраля 2026, 23:08
133
1

Кейн реализовал 100-й и 101-й пенальти в карьере

Вспомним всех соперников, против которых английский форвард реализовал одиннадцатиметровые удары

08 февраля 2026, 22:36 | Обновлено 08 февраля 2026, 23:08
133
1 Comments
Кейн реализовал 100-й и 101-й пенальти в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн реализовал свои 100-й и 101-й пенальти в карьере.

Произошло это в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария победила Хоффенхайм со счетом 5:1.

По этому поводу вспомним всех соперников, в ворота которых Кейн забивал с пенальти.

Команды, в ворота которых Гарри Кейн забивал с пенальти (101 гол)

  • 8 – Арсенал
  • 5 – Хоффенхайм
  • 3 – Вердер, Динамо Загреб, Аугсбург, Манчестер Юнайтед, Норвич Сити, сборная Сан-Марино, Астон Вилла
  • 2 – Штутгарт, сборная Италии, Эвертон, Айнтрахт, сборная Германии, сборная Болгарии, сборная Чехии, Челси, Брайтон, сборная Панамы, Бернли, сборная Франции, Лестер Сити, сборная Мальты
  • 1 – Юнион Сен-Жилуаз, Майнц, сборная Латвии, Гамбург, Висбаден, Байер, Боруссия Менхенгладбах, сборная Ирландии, Унион Берлин, Хольштайн, сборная Нидерландов, Фрайбург, Реал, РБ Лейпциг, Бохум, сборная Северной Македонии, Ноттингем Форест, сборная Швейцарии, Саутгемптон, сборная Андорры, сборная Польши, Лидс Юнайтед, Маккаби Хайфа, Локомотив Пловдив, Бавария, Олимпиакос, Хаддерсфилд, сборная Колумбии, Рочдейл, Ливерпуль, сборная Литвы, Мидлсбро, Суонси, Монако, Вест Хэм Юнайтед, Манчестер Сити, Сандерленд, Борнмут, Вест Бромвич Альбион

Интересным фактом является то, что одним из вратарей, в ворота которых Гарри Кейн забивал с пенальти, был украинский голкипер Реала Андрей Лунин.

Наибольшее количество голов с пенальти от Кейна пропустил голкипер Хоффенхайма Оливер Бауманн – 5.

По теме:
ФОТО. Мадонна побывала на матче Тоттенхэм – Челси. Вот почему
Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенхайм в матче Бундеслиги
ФОТО. Звезда футбола проиграл почти £150 000 на ночных покерных сессиях
статистика Гарри Кейн Бавария Арсенал Лондон Хоффенхайм Тоттенхэм сборная Англии по футболу
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем
Футбол | 08 февраля 2026, 20:45 6
Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем
Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем

«Энфилд» увидел очередной сказочный матч, но оттого не слишком счастлив

ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин
Футбол | 08 февраля 2026, 23:34 0
ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин
ВИДЕО. Реал вышел вперед в матче 23-го тура Ла Лиги с Валенсией на 65-й мин

Альваро Каррерас с передачи Дина Хейсена сделал счет 1:0 в пользу сливочных

Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Хоккей | 08.02.2026, 00:05
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08.02.2026, 03:50
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08.02.2026, 09:55
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
І для всієї *картини*-13п не реалізував,хороший %.
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 40
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем