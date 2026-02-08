Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенхайм в матче Бундеслиги

8 февраля мюнхенская Бавария переиграла Хоффенхайм в 21-м туре Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц-Арена и завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Венсана Компани.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этом поединке оформил Луис Диас, а Гарри Кейн положил дубль. Единственный гол в составе гостей забил Андрей Крамарич.

Хоффенхайм с 17-й минуты играл в меньшинстве после удаления Кевина Акпогума.

В таблице чемпионата Германии Бавария с 54 очками занимает первое место. У Хоффенхайма третья позиция и 42 балла.

Бундеслига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

Бавария – Хоффенхайм – 5:1

Голы: Кейн, 20 (пен.), 45 (пен.), Диас, 45+2, Диас, 62, 89 – Крамарич, 35

Удаление: Акпогума, 17 (Хоффенхайм)