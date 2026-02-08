Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенхайм в матче Бундеслиги
08 февраля 2026, 20:32 | Обновлено 08 февраля 2026, 21:37
Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенхайм в матче Бундеслиги

Мюнхенцы переиграли соперников со счетом 5:1 в 21-м туре чемпионата Германии

Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенхайм в матче Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

8 февраля мюнхенская Бавария переиграла Хоффенхайм в 21-м туре Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц-Арена и завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Венсана Компани.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хет-трик в этом поединке оформил Луис Диас, а Гарри Кейн положил дубль. Единственный гол в составе гостей забил Андрей Крамарич.

Хоффенхайм с 17-й минуты играл в меньшинстве после удаления Кевина Акпогума.

В таблице чемпионата Германии Бавария с 54 очками занимает первое место. У Хоффенхайма третья позиция и 42 балла.

Бундеслига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля

Бавария – Хоффенхайм – 5:1

Голы: Кейн, 20 (пен.), 45 (пен.), Диас, 45+2, Диас, 62, 89 – Крамарич, 35

Удаление: Акпогума, 17 (Хоффенхайм)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Джамал Мусиала.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Майкл Олисе.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Гарри Кейн.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм), асcист Фисник Асллани.
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Бавария).
17’
Кевин Акпогума (Хоффенхайм) получает красную карточку.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Віталій Ткачук
Хоффе й так вже стрибнув вище голови (клуб, можна сказати з села), нашим би повчитися. 
Ответить
0
pol-55
Баварії повезло з вилученням,Діас причасний до всіх 5ти голів,Гаррі до 4х голів,якби Компані як завжди його не замінив..т.я.Джексон про-бав три нагоди, з таких Кейн поклав би ще пару штук.Лаймер повернувся+,але як і Мусіала,і Карль сьогодні не дуже,але вже два сезони Хоффе для Баварії по результатам (0-5,0-4,1-4,1-5) везуча.
Ответить
0
Play Games
продажні пі...ри
Ответить
-2
