Хет-трик Диаса, дубль Кейна. Бавария разбила Хоффенхайм в матче Бундеслиги
Мюнхенцы переиграли соперников со счетом 5:1 в 21-м туре чемпионата Германии
8 февраля мюнхенская Бавария переиграла Хоффенхайм в 21-м туре Бундеслиги 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Альянц-Арена и завершилась со счетом 5:1 в пользу подопечных Венсана Компани.
Хет-трик в этом поединке оформил Луис Диас, а Гарри Кейн положил дубль. Единственный гол в составе гостей забил Андрей Крамарич.
Хоффенхайм с 17-й минуты играл в меньшинстве после удаления Кевина Акпогума.
В таблице чемпионата Германии Бавария с 54 очками занимает первое место. У Хоффенхайма третья позиция и 42 балла.
Бундеслига 2025/26. 21-й тур, 8 февраля
Бавария – Хоффенхайм – 5:1
Голы: Кейн, 20 (пен.), 45 (пен.), Диас, 45+2, Диас, 62, 89 – Крамарич, 35
Удаление: Акпогума, 17 (Хоффенхайм)
События матча
