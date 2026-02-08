Отомстили за разгром. Супергол Антони принес Бетису победу над Атлетико
Матч завершился со счетом 1:0
В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Бетисом».
Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в матче мощным ударом из-за пределов штрафной площадки забил звездный бразильский вингер Антони.
Интересно, что 5 февраля «Атлетико» разгромил «Бетис» в 1/4 финала Кубка Испании со счетом 5:0.
Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Атлетико – Бетис – 0:1
Гол: Антони, 28
Видеообзор
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч завершился со счетом 1:1
Амстердамская команда сумела вырвать ничью