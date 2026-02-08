Отомстили за разгром. Супергол Антони принес Бетису победу над Атлетико

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Бетисом».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в матче мощным ударом из-за пределов штрафной площадки забил звездный бразильский вингер Антони.

Интересно, что 5 февраля «Атлетико» разгромил «Бетис» в 1/4 финала Кубка Испании со счетом 5:0.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля

Атлетико – Бетис – 0:1

Гол: Антони, 28

Видеообзор