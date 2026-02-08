Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.02.2026 19:30 – FT 0 : 1
Бетис
Испания
08 февраля 2026, 21:44 |
112
0

Отомстили за разгром. Супергол Антони принес Бетису победу над Атлетико

Матч завершился со счетом 1:0

Отомстили за разгром. Супергол Антони принес Бетису победу над Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 февраля 2026 года, состоялся перенесенный матч 23-го тура Ла Лиги между мадридским «Атлетико» и «Бетисом».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче мощным ударом из-за пределов штрафной площадки забил звездный бразильский вингер Антони.

Интересно, что 5 февраля «Атлетико» разгромил «Бетис» в 1/4 финала Кубка Испании со счетом 5:0.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 8 февраля
Атлетико – Бетис – 0:1
Гол: Антони, 28

Видеообзор

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Абдессамад Эззалзули.
Бетис Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико - Бетис Антони (Матеус дос Сантос) видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
