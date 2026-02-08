Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
08 февраля 2026, 22:32 | Обновлено 08 февраля 2026, 22:39
Маркевич отказался тренировать сборную Украины по одной причине

Мирон Богданович мог прийти в сборную Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич мог повторно возглавить сборную Украины в 2021 году.

Как сообщает журналист Игорь Цыганик, Маркевич получил предложение возглавить команду после ухода Андрея Шевченко, но было условие – Мирон Богданович должен был тренировать команду на временной основе до прихода в команду Сергея Реброва, у которого на тот момент еще был контракт с клубом «Аль-Айн».

В итоге Мирон Богданович не пошел на такие условия и команду возглавил Александр Петраков, который сложил свои полномочия в 2023 году.

Мирон Маркевич тренировал сборную Украины в 2010 году. Последним местом работы Мирона Богдановича были «Карпаты», которые он покинул в 2024 году.

