  4. Маркевич пристыдил Мирошниченко, который опозорился на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 08:56 | Обновлено 08 февраля 2026, 09:22
Маркевич пристыдил Мирошниченко, который опозорился на сборах в Турции

Мирон Богданович не понимает, почему Денис говорил по-русски

08 февраля 2026, 08:56 | Обновлено 08 февраля 2026, 09:22
Маркевич пристыдил Мирошниченко, который опозорился на сборах в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на языковой скандал в расположении львовских Карпат, обратившись к Денису Мирошниченко, который заговорил по-русски.

– Мирон Богданович, как думаете, какой слепень укусил Мирошниченко, что он заговорил по-русски на четвертом году полномасштабной войны?

– Мне не совсем понятна эта ситуация, странная. Он что, разве украинского не знает? Вот если бы действительно не владел языком, то это одно, а так… Мирошниченко уже столько лет в Карпатах играет.

– Основание действительно весомое, чтобы лишить капитанской повязки?

– Да, потому что, повторюсь, он владеет украинским, умеет на нем разговаривать. Тем более, он же игрок Карпат. Да и, наконец, даже не в том дело, что команды из Львова. Просто сейчас языковой вопрос болезненный, скажем так.

Есть вот люди, которые всю жизнь на русском общались, так им непросто переключиться сразу на украинский, а он его знает.

– Если бы при вас возник подобный зашквар, что бы сделали в такой ситуации?

– При мне он бы себе такое не позволил, сомневаюсь, что говорил бы по-русски (улыбается, – прим), – сказал Маркевич.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
