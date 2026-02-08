Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова

В воскресенье, 8 февраля, в рамках 21-го тура чемпионата Франции по футболу состоится центральный матч между «ПСЖ» и «Марселем».

Поединок примет Париж — команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации издания Le Parisien, ожидается, что наставник парижан не доверяет место в стартовом составе украинцу Илье Забарному, для которого этот матч станет третьим, который он проведет в запасе.

Пару центральных защитников составят Маркиньос и Вильян Пачао, а ворота команды будет защищать Матвей Сафонов.