  Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Франция
08 февраля 2026, 07:55
Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова

Ожидается, что украинец снова останется в запасе на следующий матч

Энрике в очередной раз решил разочаровать Забарного и порадовать Сафонова
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 8 февраля, в рамках 21-го тура чемпионата Франции по футболу состоится центральный матч между «ПСЖ» и «Марселем».

Поединок примет Париж — команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс». Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

По информации издания Le Parisien, ожидается, что наставник парижан не доверяет место в стартовом составе украинцу Илье Забарному, для которого этот матч станет третьим, который он проведет в запасе.

Пару центральных защитников составят Маркиньос и Вильян Пачао, а ворота команды будет защищать Матвей Сафонов.

По теме:
Красная для Эндрика. Лион без Яремчука удержал победу в Лиге 1
Обнародована зарплата Забарного в ПСЖ. Какая разница с Сафоновым?
Нант – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов Луис Энрике
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
