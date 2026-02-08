Англия08 февраля 2026, 08:52 |
624
0
Назван следующий украинец, который переедет играть в АПЛ
Арсений Батагов может пойти на повышение, сообщил Угур Каракуллукчу
08 февраля 2026, 08:52 |
624
0
Турецкий журналист Угур Каракуллукчу сообщил, что украинский центребк Арсений Батагов может вскоре покинуть «Трабзонспор».
«Батагов – невероятный игрок. Не думаю, что он надолго задержится в Суперлиге: за ним уже следят клубы из Премьер-лиги», – отметил журналист.
В этом сезоне Батагов провел 25 матчей, забил один гол, отдал три результативных передачи и заработал три желтых карточки.
Ранее появилась информация, что турецкий «Галатасарай» проявлял интерес к украинскому центральному защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.
