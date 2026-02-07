В воскресенье, 8 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Ливерпуль

Не слишком стабильные результаты демонстрируют мерсисайдцы в текущем сезоне. После 24 туров Премьер-лиги на их счету есть 39 зачетных пунктов, пока позволяют находиться на 6-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от топ-5 составляет уже 4 очка, но в отличие от других красные сыграли на 1 поединок меньше. В Кубке Англии коллектив выбил «Барснли» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Брайтона».

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» выступает очень хорошо – за 8 туров команда набрала 18 очков и заняла 3 место общего зачета, благодаря чему и квалифицировалась в 1/8 финала турнира.

Манчестер Сити

Неплохой, но также не слишком уверенный сезон проводят «горожане». После 24 туров чемпионата Англии на их балансе есть 47 очков, позволяющих находиться на 2-м месте таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» на данный момент составляет 9 баллов, но у лондонцев сыграно на 1 матч больше. В Кубке лиги клуб квалифицировался в финал, где будет играть с тем же «Арсеналом», а в Кубке Англии прошел до 1/16 и будет противостоять «Солфорду».

В Лиге чемпионов англичане также выступили неплохо – 16 баллов позволили клубу занять 8-е место турнирной таблицы и пройти в 1/8 финала.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». Мерсисайдцы одержали 2 победы, столько же игр завершилось вничью, а в 1 матче победил «Манчестер Сити».

Интересные факты

В последних 5-х выездных играх «Манчестер Сити» одержал только 1 победу.

«Ливерпуль» не проигрывает дома уже 8 матчей подряд.

В последних 5-х играх Премьер-лиги обе команды имеют только по 1 клиншиту.

«Манчестер Сити» забил 49 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Два коллектива сейчас находятся не в слишком стабильной форме, поэтому победителя спрогнозировать будет проблемно. Однако голов в их последних играх достаточно – именно поэтому я поставлю на «обе забьют» (коэффициент 1.48 по линии БК betking).