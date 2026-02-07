«Наполи» вырвал победу над «Дженоа» в чемпионате Италии.

Поединок 24-го тура стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Вперед первыми вышли хозяева поля благодаря точному удару Малиновского с пенальти, на что точными ударами ответили Хойлунд и Мактоминей. на 57-й минуте счет сравнял Коломбо, а в компенсированное время Хойлунд оформил дубль с пенальти, при том что команда Конте играла вдесятером.

«Наполи» с 49 очками занимает третье место таблицы. «Дженоа» с 23 очками – 14-е.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Дженоа – Наполи – 2:3

Голы: Малиновский, 3 (пенальти), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальти), Мактоминей, 21

Удаление: Жезус, 76

Видео голов и обзор матча: