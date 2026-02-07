Дженоа – Наполи – 2:3. Гол Малиновского и суперконцовка. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Италии
«Наполи» вырвал победу над «Дженоа» в чемпионате Италии.
Поединок 24-го тура стартовал в 19:00 по киевскому времени.
Вперед первыми вышли хозяева поля благодаря точному удару Малиновского с пенальти, на что точными ударами ответили Хойлунд и Мактоминей. на 57-й минуте счет сравнял Коломбо, а в компенсированное время Хойлунд оформил дубль с пенальти, при том что команда Конте играла вдесятером.
«Наполи» с 49 очками занимает третье место таблицы. «Дженоа» с 23 очками – 14-е.
Чемпионат Италии. 24-й тур
Дженоа – Наполи – 2:3
Голы: Малиновский, 3 (пенальти), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальти), Мактоминей, 21
Удаление: Жезус, 76
Видео голов и обзор матча:
События матча
