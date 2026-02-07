Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дженоа – Наполи – 2:3. Гол Малиновского и суперконцовка. Видео голов, обзор
Чемпионат Италии
Дженоа
07.02.2026 19:00 – FT 2 : 3
Наполи
Италия
07 февраля 2026, 22:10 | Обновлено 07 февраля 2026, 22:12
Дженоа – Наполи – 2:3. Гол Малиновского и суперконцовка. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine.

«Наполи» вырвал победу над «Дженоа» в чемпионате Италии.

Поединок 24-го тура стартовал в 19:00 по киевскому времени.

Вперед первыми вышли хозяева поля благодаря точному удару Малиновского с пенальти, на что точными ударами ответили Хойлунд и Мактоминей. на 57-й минуте счет сравнял Коломбо, а в компенсированное время Хойлунд оформил дубль с пенальти, при том что команда Конте играла вдесятером.

«Наполи» с 49 очками занимает третье место таблицы. «Дженоа» с 23 очками – 14-е.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Дженоа – Наполи – 2:3

Голы: Малиновский, 3 (пенальти), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальти), Мактоминей, 21

Удаление: Жезус, 76

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Расмус Хёйлунн (Наполи).
76’
Жуан Жезус (Наполи) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Дженоа).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи), асcист Амир Ррахмани.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи).
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Малиновский (Дженоа).
Известна оценка Малиновского за гол в суперматче чемпионата Италии
Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в играх с голами Мактоминея
Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Руслан Малиновский Жуан Жезус Скотт Мактоминей Расмус Хойлунд Дженоа - Наполи Лоренцо Коломбо видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
