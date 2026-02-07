Исторично. Арсенал впервые с 2004 года имеет +9 очков преимущества

Лондонский «Арсенал» обыграл «Сандерленд» со счетом 3:0 в матче 25-го тура АПЛ и завершит игровой день с преимуществом в 9 очков над ближайшими преследователями.

В активе «канониров» стало 56 очков, «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» имеют по 47, однако у «горожан» есть игра в запасе.

В последний раз «Арсенал» имел преимущество в 9+ очков над соперниками после последнего тура сезона 2003/04.

Тогда, напомним, лондонцы стали победителями АПЛ.

«Манчестер Сити» свой матч 25-го тура сыграет в гостях против «Ливерпуля».