Исторично. Арсенал впервые с 2004 года имеет +9 очков преимущества
В последний раз такое случалось в чемпионском сезоне 2003/04
Лондонский «Арсенал» обыграл «Сандерленд» со счетом 3:0 в матче 25-го тура АПЛ и завершит игровой день с преимуществом в 9 очков над ближайшими преследователями.
В активе «канониров» стало 56 очков, «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» имеют по 47, однако у «горожан» есть игра в запасе.
В последний раз «Арсенал» имел преимущество в 9+ очков над соперниками после последнего тура сезона 2003/04.
Тогда, напомним, лондонцы стали победителями АПЛ.
«Манчестер Сити» свой матч 25-го тура сыграет в гостях против «Ливерпуля».
9 - Arsenal will end the day 9+ points clear at the top of the Premier League for the first time since the final day of their 2003-04 title winning campaign (11). Focused. pic.twitter.com/KEMcI1OvKB— OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист сделал громкое заявление
Все из-за критики Лужного в своей автобиографии