Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский вновь забил! Дженоа и Наполи выдали суперматч в чемпионате
Чемпионат Италии
Дженоа
07.02.2026 19:00 – FT 2 : 3
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 февраля 2026, 20:59 | Обновлено 07 февраля 2026, 21:41
1219
2

Малиновский вновь забил! Дженоа и Наполи выдали суперматч в чемпионате

Команда Конте сумела вырвать победу

07 февраля 2026, 20:59 | Обновлено 07 февраля 2026, 21:41
1219
2 Comments
Малиновский вновь забил! Дженоа и Наполи выдали суперматч в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженоа

В субботу, 7 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Наполи».

Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря точному удару Малиновского с 11-метровой отметки. Уже к перерыву чемпион Италии вышел вперед благодаря голам Мактоминея и Хойлунда.

На 57-й минуте отличился форвард «Дженоа» Коломбо, а ближе к концовке встречи красную карточку получил защитник «Наполи» Жезус. Казалось, что поединок завершиться вничью нао в компенсированное время команда Конте заработала пенальти, который реализовал Хойлунд.

«Наполи» с 49 очками занимает третье место таблицы. «Дженоа» с 23 очками – 14-е.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Дженоа – Наполи – 2:3

Голы: Малиновский, 3 (пенальти), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальти), Мактоминей, 21

Удаление: Жезус, 76

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Наполи продолжил беспроигрышную серию в Серии А в играх с голами Мактоминея
Игрок Тоттенхэма первым в сезоне АПЛ получил две красные карточки
Известный итальянский экс-форвард: «Довбик сильнее Лаутаро Мартинеса»
Серия A Дженоа Наполи чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Дженоа - Наполи Жуан Жезус удаление (красная карточка) Лоренцо Коломбо Расмус Хойлунд Скотт Мактоминей
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Футбол | 07 февраля 2026, 17:49 22
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо
Град голов в спарринге. Шахтер разбил тбилисское Динамо

Донецкая команда продолжает готовится к возобновлению сезона

«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Футбол | 07 февраля 2026, 10:22 4
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста

Андрей Ярмоленко перешел от восстановительной работы к тренировкам с мячом

Батагов догонит Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге
Футбол | 07.02.2026, 20:47
Батагов догонит Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге
Батагов догонит Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Футбол | 07.02.2026, 08:12
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
odiniznashih
Да, невезуха.
И третий матч подряд в котором счёт 2:2 в основное время и все решается в добавленное.
Малиновский в отличной форме и жаль что пропускает матч сборной((
Ответить
+1
Vitason
Ахренеть,другий матч підряд Дженоа втрачає нічию на останніх хвилинах ще й у більшості 
Ответить
+1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14
Бокс
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 4
Хоккей
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 22
Футбол
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 5
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем