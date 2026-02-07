Малиновский вновь забил! Дженоа и Наполи выдали суперматч в чемпионате
Команда Конте сумела вырвать победу
В субботу, 7 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Наполи».
Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Хозяева поля вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря точному удару Малиновского с 11-метровой отметки. Уже к перерыву чемпион Италии вышел вперед благодаря голам Мактоминея и Хойлунда.
На 57-й минуте отличился форвард «Дженоа» Коломбо, а ближе к концовке встречи красную карточку получил защитник «Наполи» Жезус. Казалось, что поединок завершиться вничью нао в компенсированное время команда Конте заработала пенальти, который реализовал Хойлунд.
«Наполи» с 49 очками занимает третье место таблицы. «Дженоа» с 23 очками – 14-е.
Чемпионат Италии. 24-й тур
Дженоа – Наполи – 2:3
Голы: Малиновский, 3 (пенальти), Коломбо, 57 – Хойлунд, 20, 90+5 (пенальти), Мактоминей, 21
Удаление: Жезус, 76
Фото матча:
