Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве
В составе «красных дьяволов» забивали Бриан Мбемо и Бруну Фернандеш
В субботу, 7 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхєм». «Красные дьяволы» одолели соперника со счетом 2:0.
На 29-й минуте защитник гостей Кристиан Ромеро был вынужден покинуть поле из-за нарушения правил (грубый подкат) – арбитр показал аргентинскому футболисту красную карточку.
На 38-й минуте камерунский нападающий Бриан Мбемо хладнокровно сыграл в штрафной площади соперника и открыл счет, отправив мяч в ворота «шпор» одним касанием.
Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» увеличил преимущество благодаря точному удару от португальца Бруну Фернандеша, который откликнулся на прострел и поразил ворота гостей точным ударом в правый нижний угол.
Подопечные Майкла Каррика набрали 44 балла и продолжают удерживать четвертое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» разместился на 14-й позиции, имея в своем активе 29 пунктов, однако по итогам тура «шпоры» могут опуститься ниже.
Чемпионат Англии, 21-й тур. 6 февраля
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0
Голы: Мбемо, 38, Фернандеш, 81
Удаление: Ромеро, 29 (Тоттенхэм)
