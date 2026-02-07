Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
07.02.2026 14:30 – FT 2 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 февраля 2026, 16:27 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:33
328
3

Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве

В составе «красных дьяволов» забивали Бриан Мбемо и Бруну Фернандеш

07 февраля 2026, 16:27 | Обновлено 07 февраля 2026, 16:33
328
3 Comments
Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 7 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхєм». «Красные дьяволы» одолели соперника со счетом 2:0.

На 29-й минуте защитник гостей Кристиан Ромеро был вынужден покинуть поле из-за нарушения правил (грубый подкат) – арбитр показал аргентинскому футболисту красную карточку.

На 38-й минуте камерунский нападающий Бриан Мбемо хладнокровно сыграл в штрафной площади соперника и открыл счет, отправив мяч в ворота «шпор» одним касанием.

Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» увеличил преимущество благодаря точному удару от португальца Бруну Фернандеша, который откликнулся на прострел и поразил ворота гостей точным ударом в правый нижний угол.

Подопечные Майкла Каррика набрали 44 балла и продолжают удерживать четвертое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» разместился на 14-й позиции, имея в своем активе 29 пунктов, однако по итогам тура «шпоры» могут опуститься ниже.

Чемпионат Англии, 21-й тур. 6 февраля

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Мбемо, 38, Фернандеш, 81

Удаление: Ромеро, 29 (Тоттенхэм)

Фотогалерея:

По теме:
Где Миколенко? Фулхэм и Эвертон выбрали составы на матч Премьер-лиги
Арсенал находится в трех голах от рекорда АПЛ
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм определились с составами на матч АПЛ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Бриан Мбемо Бруну Фернандеш Кристиан Ромеро удаление (красная карточка)
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тренировка Динамо. Сыграли в теннисбол, возвращение Ярмоленко
Футбол | 07 февраля 2026, 13:59 0
ФОТО. Тренировка Динамо. Сыграли в теннисбол, возвращение Ярмоленко
ФОТО. Тренировка Динамо. Сыграли в теннисбол, возвращение Ярмоленко

На следующий день после спарринга динамовцы провели два занятия

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 07 февраля 2026, 13:17 37
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!

Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!

Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Хоккей | 06.02.2026, 19:25
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Бокс | 07.02.2026, 08:34
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Футбол | 07.02.2026, 06:32
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
При всій повазі, але Скоулз і решта мають завалити кабіни. Каррік вертає МЮ в еліту футболу. 3 з 4 виграних матчів були проти топ клубів
Ответить
+4
Singularis
Класс! Неудобных убрали
Ответить
+1
sres2016
Glory MU
Ответить
0
Популярные новости
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 22
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
06.02.2026, 14:26 1
Теннис
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем