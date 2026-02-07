Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэм, который с 29 минуты играл в меньшинстве

В субботу, 7 февраля, состоялся матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхєм». «Красные дьяволы» одолели соперника со счетом 2:0.

На 29-й минуте защитник гостей Кристиан Ромеро был вынужден покинуть поле из-за нарушения правил (грубый подкат) – арбитр показал аргентинскому футболисту красную карточку.

На 38-й минуте камерунский нападающий Бриан Мбемо хладнокровно сыграл в штрафной площади соперника и открыл счет, отправив мяч в ворота «шпор» одним касанием.

Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» увеличил преимущество благодаря точному удару от португальца Бруну Фернандеша, который откликнулся на прострел и поразил ворота гостей точным ударом в правый нижний угол.

Подопечные Майкла Каррика набрали 44 балла и продолжают удерживать четвертое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» разместился на 14-й позиции, имея в своем активе 29 пунктов, однако по итогам тура «шпоры» могут опуститься ниже.

Чемпионат Англии, 21-й тур. 6 февраля

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Мбемо, 38, Фернандеш, 81

Удаление: Ромеро, 29 (Тоттенхэм)

