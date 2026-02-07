Англия07 февраля 2026, 17:29 |
2001
2
ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота в матче АПЛ
Украинский защитник помог «Фулхэму» выйти вперед
07 февраля 2026, 17:29 |
2001
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отличился автоголом в матче с «Фулхэмом».
Поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги принимает стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 19-й минуте встречи украинский фулбек помог хозяевам поля выйти вперед – 1:0. Для Миколенко этот автогол стал первым в сезоне, результативных действий на его счету нет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 февраля 2026, 08:55 5
Киевляне хотели подписать Коялипу
Футбол | 07 февраля 2026, 13:17 38
Редакция сайта Український футбол присоединяется к розыгрышу с UA-Football и betking!
Футзал | 06.02.2026, 20:24
Футбол | 07.02.2026, 06:32
Футбол | 07.02.2026, 17:49
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ну хоть кудись..
Бокопоренко зе бест
Популярные новости
07.02.2026, 03:02 21
06.02.2026, 00:02 5
06.02.2026, 05:22 5
07.02.2026, 08:34 5
06.02.2026, 08:18 2
06.02.2026, 08:42 87
06.02.2026, 04:44
05.02.2026, 19:59 5