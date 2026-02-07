Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отличился автоголом в матче с «Фулхэмом».

Поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги принимает стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

На 19-й минуте встречи украинский фулбек помог хозяевам поля выйти вперед – 1:0. Для Миколенко этот автогол стал первым в сезоне, результативных действий на его счету нет.

❗️ ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота в матче АПЛ