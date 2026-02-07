Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота в матче АПЛ
Англия
Украинский защитник помог «Фулхэму» выйти вперед

Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отличился автоголом в матче с «Фулхэмом».

Поединок 25-го тура Английской Премьер-лиги принимает стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 19-й минуте встречи украинский фулбек помог хозяевам поля выйти вперед – 1:0. Для Миколенко этот автогол стал первым в сезоне, результативных действий на его счету нет.

❗️ ВИДЕО. Миколенко забил в свои ворота в матче АПЛ

Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Фулхэм - Эвертон видео голов и обзор автогол
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Saar
Ну хоть кудись..
Dnonamic
Бокопоренко зе бест 
