ВИДЕО. Первый гол Проспера. Шахтер отгрузил 7 мячей в ворота Динамо Тбилиси

Донецкий Шахтер проводит очередной контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16.00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Шахтер проводит зимний учебно-тренировочный сбор в Турции. Команды играют в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

Шахтер отгрузил 7 мячей в ворота Динамо Тбилиси. Во втором тайме отличились Егор Назарина (дубль), Лукас Феррейра, и премьерный гол за горняков забил новичок Проспер Оба.

Товарищеский матч. 7 февраля 2026 года. Анталия (Турция)

Шахтер Донецк (Украина) – Динамо Тбилиси (Грузия) – 7:2 (идет 2-й тайм)

Голы: Кауан Элиас, 18, автогол, 23, Бондаренко, 45 (пен), Назарина, 48, 87, Лукас Феррейра, 51, Проспер Оба, 63 – голы, 2, 42

ГОЛ! 4:2. Егор Назарина, 48 мин

ГОЛ! 5:2. Лукас Феррейра, 51 мин

ГОЛ! 6:2. Проспер Оба, 63 мин

ГОЛ! 7:2. Егор Назарина, 88 мин

Видеозапись матча