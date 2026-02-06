В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Ньюкасл



Совершенно нестабильные результаты демонстрирует клуб в текущем сезоне. После 24 туров Премьер-лиги на балансе «сорок» есть всего 33 зачетных пункта, позволяющих им находиться на 11-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-6 уже достаточно ощутимо – 6 зачетных пунктов. В Кубке Англии коллектив одолел «Борнмут» и квалифицировался в 1/16 финала, где сыграет против «Астон Виллы». Кроме этого «Ньюкасл» дошел до полуфинала Кубка лиги, но там потерпел поражение от «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичане выступили достаточно неплохо. За 8 туров клуб набрал 14 очков и занял 12-ю строчку общего зачета, которая позволит ему сыграть в плей-офф турнира.

Брентфорд

После значительных изменений летом клубу прочили борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, однако его нынешние результаты удивляют всех. За 24 матча чемпионата Англии «пчелы» набрали 36 зачетных пунктов, которые теперь позволяют им находиться на 7

6-е место турнирной таблицы. Однако даже от топ-4 расстояние не критично – всего 5 очков.

В Кубке Англии «Брентфорд» одолел «Шеффилд Венздей» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против полупрофессионального «Максфилда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ньюкасл». За этот отрезок «сороки» одержали 3 выигрыша, «пчелы» – 2 победы.

В последних 7-х поединках «Ньюкасл» одержал только 1 победу.

«Брентфорд» победил в 4/5 предыдущих выездных поединках.

«Ньюкасл» не может сохранить ворота сухими уже 4 матча подряд.

В последних 16 домашних играх «Ньюкасл» проиграл всего дважды.

Прогноз

Несмотря на нестабильную форму «Ньюкасла», он довольно сильно выступает в домашних поединках. Однако «Брентфорд» также крепкий орешек на выезде – это значит, что матч будет богатым на голы. Я поставлю на «обе забьют» (коэффициент 1.58 по линии БК betking).