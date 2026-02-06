Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Борнмут – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
07.02.2026 17:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24
0

Борнмут – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 февраля в 17:00 по Киеву

ФК Борнмут

В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Борнмут

После неудачного отрезка сезона коллектив снова начинает демонстрировать неплохие результаты. В общем, после 24 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 33 зачетных пункта, которые позволяют ей находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. И от 7-го, и от 15-го места коллектив отделяет всего 3 очка, однако от зоны вылета «вишни» оторвались уже на 13 баллов.

Из Кубка Англии «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Ньюкасла».

Астон Вилла

Очень сильный сезон проводит коллектив Уная Эмери. За 24 тура чемпионата Англии «виллианам» удалось набрать 46 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. И от лидера, и от 6-й позиции «Астон Виллу» отделяет 7 очков. В Кубке Англии команда выбила «Тоттенхэм» и квалифицировалась в 1/16 финала, где будет играть против «Ньюкасла».

Также англичане прекрасно выступили в Лиге Европы – за 8 туров основного этапа коллектив набрал 21 балл и занял 2-е место, благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала соревнований.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами определенное преимущество имеет «Астон Вилла». За этот отрезок бирмингемцы получили 3 балла, а еще 2 встречи завершились вничью.

Интересные факты

  • «Борнмут» непобедим уже в течение 4-х поединков Премьер-лиги. На балансе команды 3 победы и 1 ничья.
  • «Борнмут» забивал хотя бы 1 гол в каждом из 10 предыдущих матчей.
  • «Астон Вилла» проиграла лишь в 1/10 предыдущих выездных поединков.

Прогноз

«Борнмут» в текущем сезоне очень забивная команда – то же можно сказать и об «Астон Вилле». Именно поэтому я поставлю на «обе забьют» (коэффициент 1.58 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
7 февраля 2026 -
17:00
Астон Вилла
Борнмут Астон Вилла прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
