Борнмут – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 7 февраля в 17:00 по Киеву
В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Борнмут
После неудачного отрезка сезона коллектив снова начинает демонстрировать неплохие результаты. В общем, после 24 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 33 зачетных пункта, которые позволяют ей находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. И от 7-го, и от 15-го места коллектив отделяет всего 3 очка, однако от зоны вылета «вишни» оторвались уже на 13 баллов.
Из Кубка Англии «Борнмут» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «Ньюкасла».
Астон Вилла
Очень сильный сезон проводит коллектив Уная Эмери. За 24 тура чемпионата Англии «виллианам» удалось набрать 46 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас занимают 3-ю строчку турнирной таблицы. И от лидера, и от 6-й позиции «Астон Виллу» отделяет 7 очков. В Кубке Англии команда выбила «Тоттенхэм» и квалифицировалась в 1/16 финала, где будет играть против «Ньюкасла».
Также англичане прекрасно выступили в Лиге Европы – за 8 туров основного этапа коллектив набрал 21 балл и занял 2-е место, благодаря чему квалифицировался в 1/8 финала соревнований.
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами определенное преимущество имеет «Астон Вилла». За этот отрезок бирмингемцы получили 3 балла, а еще 2 встречи завершились вничью.
Интересные факты
- «Борнмут» непобедим уже в течение 4-х поединков Премьер-лиги. На балансе команды 3 победы и 1 ничья.
- «Борнмут» забивал хотя бы 1 гол в каждом из 10 предыдущих матчей.
- «Астон Вилла» проиграла лишь в 1/10 предыдущих выездных поединков.
Прогноз
«Борнмут» в текущем сезоне очень забивная команда – то же можно сказать и об «Астон Вилле». Именно поэтому я поставлю на «обе забьют» (коэффициент 1.58 по линии БК betking).
