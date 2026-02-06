ФОТО. Жена Забарного посетила Будапешт. Без мужа
Ангелина Забарная с туристическим визитом в Венгрию
Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась новой серией эффектных снимков в социальных сетях.
Инфлюенсер опубликовала атмосферные фото из путешествия в Будапешт, продемонстрировав сразу несколько изысканных образов на фоне знаковых локаций города.
На части кадров Ангелина позирует в элегантном черном платье, подчеркивающем ее фигуру, а на других – в светлом зимнем образе с пальто, шляпой и стильными аксессуарами.
Ангелина Забарная в очередной раз подтвердила статус одной из самых стильных жен украинских футболистов.
