ФОТО. Жена Забарного посетила Будапешт. Без мужа

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась новой серией эффектных снимков в социальных сетях.

Инфлюенсер опубликовала атмосферные фото из путешествия в Будапешт, продемонстрировав сразу несколько изысканных образов на фоне знаковых локаций города.

На части кадров Ангелина позирует в элегантном черном платье, подчеркивающем ее фигуру, а на других – в светлом зимнем образе с пальто, шляпой и стильными аксессуарами.

Ангелина Забарная в очередной раз подтвердила статус одной из самых стильных жен украинских футболистов.