Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Забарного посетила Будапешт. Без мужа
Другие новости
06 февраля 2026, 20:21 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:28
734
1

ФОТО. Жена Забарного посетила Будапешт. Без мужа

Ангелина Забарная с туристическим визитом в Венгрию

06 февраля 2026, 20:21 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:28
734
1 Comments
ФОТО. Жена Забарного посетила Будапешт. Без мужа
Instagram. Ангелина Забарная

Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась новой серией эффектных снимков в социальных сетях.

Инфлюенсер опубликовала атмосферные фото из путешествия в Будапешт, продемонстрировав сразу несколько изысканных образов на фоне знаковых локаций города.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На части кадров Ангелина позирует в элегантном черном платье, подчеркивающем ее фигуру, а на других – в светлом зимнем образе с пальто, шляпой и стильными аксессуарами.

Ангелина Забарная в очередной раз подтвердила статус одной из самых стильных жен украинских футболистов.

По теме:
ФОТО. Фанаты восхишаються красотой футбольной журналистки. Она беременна
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Топ
Александр СЫТНИК: «После Лобановского шанса молодым практически не давали»
фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Penalti a favor del Real Madrid! Прогнозы на 23 тур Ла Лиги
Футбол | 06 февраля 2026, 17:41 5
Penalti a favor del Real Madrid! Прогнозы на 23 тур Ла Лиги
Penalti a favor del Real Madrid! Прогнозы на 23 тур Ла Лиги

Нестареющая классика: «Барса» забьет, а «Реал» исполнит 11-метровый

ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
Футбол | 05 февраля 2026, 19:59 4
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате

«Лестер» лишился шести пунктов

Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Футбол | 06.02.2026, 05:02
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 05.02.2026, 20:26
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
Футбол | 06.02.2026, 18:38
Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
Не Конопля. Шахтер может покинуть игрок сборной Украины, идут переговоры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Moos
На кастинг?
Ответить
+1
Популярные новости
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 2
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
06.02.2026, 12:53
Баскетбол
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем