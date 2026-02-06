Гвардиола назвал лучшего нападающего мира

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда лучшим нападающим в мире:

«Эрлинг Холанд – лучший нападающий в мире», – заявил 55-летний коуч английского гранда.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 27 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом.