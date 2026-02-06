Англия06 февраля 2026, 21:09 |
1252
0
Гвардиола назвал лучшего нападающего мира
Испанец выделил своего подопечного Эрлинга Холанда
06 февраля 2026, 21:09 |
1252
0
Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда лучшим нападающим в мире:
«Эрлинг Холанд – лучший нападающий в мире», – заявил 55-летний коуч английского гранда.
В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 27 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 февраля 2026, 05:22 3
Миллер уверен в победе над Александром
Футбол | 06 февраля 2026, 09:10 9
Артема исключили из заявки на Лигу Европы
Футбол | 06.02.2026, 21:42
Футбол | 06.02.2026, 08:42
Теннис | 06.02.2026, 21:22
Комментарии 0
Популярные новости
06.02.2026, 05:02 4
05.02.2026, 08:18 9
05.02.2026, 04:22 2
05.02.2026, 07:41 6
05.02.2026, 08:03 22
05.02.2026, 08:55 3
06.02.2026, 05:55 6
05.02.2026, 20:26 3