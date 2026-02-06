Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Абдукодир Хусанов получил награду от Манчестер Сити
Англия
06 февраля 2026, 20:06 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:07
450
1

Абдукодир Хусанов получил награду от Манчестер Сити

Защитник был признан лучшим игроком месяца

06 февраля 2026, 20:06 | Обновлено 06 февраля 2026, 20:07
450
1 Comments
Абдукодир Хусанов получил награду от Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком месяца в составе «Манчестер Сити».

21-летний футболист впервые за период карьеры в гранде Английской Премьер-лиги удостоился этой награды. За январь центрбек провел девять матчей, без результативных действий.

Всего на счету Абкдукодира Хусанов 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах в текущем сезоне, в которых он не отличился ни одним голом и ни одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».

По теме:
Гвардиола назвал лучшего нападающего мира
Гвардиола может уйти из клубного футбола уже летом. Известны детали
Анонс 25-го тура АПЛ: суперматч Ливерпуля и Манчестер Сити во главе
Абдукодир Хусанов лучший игрок Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 06 февраля 2026, 18:37 0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 6 февраля в 19:30 по Киеву

Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06 февраля 2026, 08:00 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»

Британец – об уходе Кроуфорда

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Футбол | 06.02.2026, 11:44
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Хоккей | 06.02.2026, 00:02
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Парень реально превратился в отличного ЦЗ. Мощный и супер быстрый.Пас тоже подтянул
Ответить
0
Популярные новости
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 3
Бокс
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 80
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 3
Футбол
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем