Абдукодир Хусанов получил награду от Манчестер Сити
Защитник был признан лучшим игроком месяца
Узбекский защитник Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком месяца в составе «Манчестер Сити».
21-летний футболист впервые за период карьеры в гранде Английской Премьер-лиги удостоился этой награды. За январь центрбек провел девять матчей, без результативных действий.
Всего на счету Абкдукодира Хусанов 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах в текущем сезоне, в которых он не отличился ни одним голом и ни одним ассистом.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».
Our defensive warrior 💪🇺🇿— Manchester City (@ManCity) February 6, 2026
After a stand out January, Abdukodir Khusanov is your @etihad Player of the Month 🙌
Win a signed shirt 🔗 https://t.co/BC4zkPhFqz pic.twitter.com/LqdGXTfb0U
