Абдукодир Хусанов получил награду от Манчестер Сити

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов признан лучшим игроком месяца в составе «Манчестер Сити».

21-летний футболист впервые за период карьеры в гранде Английской Премьер-лиги удостоился этой награды. За январь центрбек провел девять матчей, без результативных действий.

Всего на счету Абкдукодира Хусанов 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах в текущем сезоне, в которых он не отличился ни одним голом и ни одним ассистом.

