ФОТО. Фанаты восхишаються красотой футбольной журналистки. Она беременна

Известная итальянская футбольная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта вновь привлекла внимание в социальных сетях.

Звезда DAZN опубликовала серию новых фото в светлом облегающем образе, подчеркнувшем ее фигуру и беременность. Снимки были сделаны за кулисами телестудии и в более приватной обстановке.

Подписчики активно оставляли комплименты, отмечая естественную красоту, стиль и уверенность Дилетты. Многие подчеркнули, что журналистка выглядит особенно ярко в этот период жизни.

Некоторые фаны оставили довольно забавные реакции в комментариях.