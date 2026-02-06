ФОТО. Фанаты восхишаються красотой футбольной журналистки. Она беременна
Дилетта Леотта прекрасна в любом положении
Известная итальянская футбольная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта вновь привлекла внимание в социальных сетях.
Звезда DAZN опубликовала серию новых фото в светлом облегающем образе, подчеркнувшем ее фигуру и беременность. Снимки были сделаны за кулисами телестудии и в более приватной обстановке.
Подписчики активно оставляли комплименты, отмечая естественную красоту, стиль и уверенность Дилетты. Многие подчеркнули, что журналистка выглядит особенно ярко в этот период жизни.
Некоторые фаны оставили довольно забавные реакции в комментариях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев
Украина уступила в дополнительное время