Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Фанаты восхишаються красотой футбольной журналистки. Она беременна
Другие новости
06 февраля 2026, 20:42 |
697
0

ФОТО. Фанаты восхишаються красотой футбольной журналистки. Она беременна

Дилетта Леотта прекрасна в любом положении

06 февраля 2026, 20:42 |
697
0
ФОТО. Фанаты восхишаються красотой футбольной журналистки. Она беременна
Instagram. Дилетта Леотта

Известная итальянская футбольная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта вновь привлекла внимание в социальных сетях.

Звезда DAZN опубликовала серию новых фото в светлом облегающем образе, подчеркнувшем ее фигуру и беременность. Снимки были сделаны за кулисами телестудии и в более приватной обстановке.

Подписчики активно оставляли комплименты, отмечая естественную красоту, стиль и уверенность Дилетты. Многие подчеркнули, что журналистка выглядит особенно ярко в этот период жизни.

Некоторые фаны оставили довольно забавные реакции в комментариях.

По теме:
Верона – Пиза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Жена Забарного посетила Будапешт. Без мужа
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Топ
фото девушки Дилетта Леотта lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06 февраля 2026, 12:24 24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?

Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев

Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Хоккей | 06 февраля 2026, 00:02 5
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией

Украина уступила в дополнительное время

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06.02.2026, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Футбол | 06.02.2026, 11:44
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Футбол | 06.02.2026, 19:10
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Известно будущее Роналду в Аль-Насре. На него нацелились клубы в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 4
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
Юрген Клопп готов выгнать четырех игроков Реала, если возглавит клуб
05.02.2026, 00:28 2
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем