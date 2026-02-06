Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 21:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр подписал бывшего футболиста мадридского Атлетико

Карлос Рохас присоединился к клубу Украинской Премьер-лиги на правах аренды из «Эркулеса»

ФК Эпицентр. Карлос Рохас

Испанский правый вингер, 23-летний Карлос Рохас на правах аренды будет выступать за каменец-подольский футбольный клуб «Эпицентр».

Карлос присоединился к украинской команде на сборах в Турции и уже принял участие в контрольных матчах против болгарской «Фратры», которую «Эпицентр» одолел со счетом 3:0, а также против румынского ФК «Тыргу ​​Муреш», которую команда Сергея Нагорняка обыграла 3:1.

Контракт Рохаса принадлежит «Эркулесу» – в сезоне 2025/2026 он сыграл в 17 матчах в Примере Федерасьон (третий по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании).

Всего в карьере испанец колумбийского происхождения принял участие в 69 матчах (4 гола и 5 ассистов) на профессиональном уровне, среди которых и два поединка в Юношеской Лиге УЕФА в составе «Атлетико» U-19.

В структуре мадридского клуба Карлос находился с июля 2019 по август 2021 года, защищая цвета команд U-18 и U-19.

«Поздравляем Карлоса Рохаса в дружной семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем удачи и новых достижений на футбольных полях Украины вместе с нами!»– обратилась к игроку пресс-служба команды.

Эркулес Атлетико Мадрид Эпицентр Каменец-Подольский трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: ФК Эпицентр
