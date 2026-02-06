Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
07.02.2026 17:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 06 февраля 2026, 22:07
26
0

Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 февраля в 17:00 по Киеву

06 февраля 2026, 22:02 | Обновлено 06 февраля 2026, 22:07
26
0
Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Челси

В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Для «волков» текущий сезон, честно говоря, проходит просто ужасно. После 24-х туров Премьер-лиги на балансе команды всего 8 очков, из-за чего она и занимает последнее, 20-е место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 18 баллов.

В Кубке Англии «Вулверхэмптон» дошел до 1/16 финала, где будет играть против «Гримсби».

Челси

Не слишком стабильные результаты показывают лондонцы в текущем сезоне. После 24 матчей чемпионата на балансе «синих» уже 40 очков, благодаря которым они находятся на 5-м месте турнирной таблицы. Однако плотность между командами все еще серьезная – и от 3-го и от 10-го места коллектив отделяет 6 баллов. В Кубке Англии клуб также дошел до 1/16 финала, где будет противостоять «Халлу».

В Лиге чемпионов англичанам удалось завоевать 16 очков за 8 туров, что позволило им занять 6-е место общего зачета и квалифицироваться в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Челси». За этот отрезок команда завоевала 4 выигрыша, а еще 1 победу одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» пропустил 45 голов в текущем сезоне чемпионата Англии – 3-й худший результат среди всех команд.
  • В последних 4-х выездных играх «Чесли» одержал 3 победы.
  • «Челси» отличился 42 мячами в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Учитывая ужасную оборону «Вулвз» и забивную атаку «Челси», я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.7 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
7 февраля 2026 -
17:00
Челси
Тотал больше 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон Челси прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 06 февраля 2026, 08:42 79
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал

Член Европарламента Ева Заянчковская-Герник – о словах Михаила

Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии. Клуб готовит предложение
Футбол | 06 февраля 2026, 15:11 16
Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии. Клуб готовит предложение
Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии. Клуб готовит предложение

«Горняки» заинтересованы в услугах флангового защитника Диего Кайто из ФК «Гойяс»

Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Футбол | 06.02.2026, 21:39
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Аль-Наср вырвал победу над Аль-Иттихадом, Роналду снова отказался играть
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 06.02.2026, 05:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06.02.2026, 08:00
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем