Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 7 февраля в 17:00 по Киеву
В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Вулверхэмптон
Для «волков» текущий сезон, честно говоря, проходит просто ужасно. После 24-х туров Премьер-лиги на балансе команды всего 8 очков, из-за чего она и занимает последнее, 20-е место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 18 баллов.
В Кубке Англии «Вулверхэмптон» дошел до 1/16 финала, где будет играть против «Гримсби».
Челси
Не слишком стабильные результаты показывают лондонцы в текущем сезоне. После 24 матчей чемпионата на балансе «синих» уже 40 очков, благодаря которым они находятся на 5-м месте турнирной таблицы. Однако плотность между командами все еще серьезная – и от 3-го и от 10-го места коллектив отделяет 6 баллов. В Кубке Англии клуб также дошел до 1/16 финала, где будет противостоять «Халлу».
В Лиге чемпионов англичанам удалось завоевать 16 очков за 8 туров, что позволило им занять 6-е место общего зачета и квалифицироваться в 1/8 финала турнира.
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Челси». За этот отрезок команда завоевала 4 выигрыша, а еще 1 победу одержал «Вулверхэмптон».
Интересные факты
- «Вулверхэмптон» пропустил 45 голов в текущем сезоне чемпионата Англии – 3-й худший результат среди всех команд.
- В последних 4-х выездных играх «Чесли» одержал 3 победы.
- «Челси» отличился 42 мячами в текущем сезоне Премьер-лиги – 4-й лучший результат среди всех команд.
Прогноз
Учитывая ужасную оборону «Вулвз» и забивную атаку «Челси», я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.7 по линии БК betking).
17:00
