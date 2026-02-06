Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
07.02.2026 17:00 - : -
Эвертон
Англия
Фулхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 7 февраля в 17:00 по Киеву

ФК Фулхэм

В субботу, 7 февраля, состоится поединок 25-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Фулхэм

Несмотря на неуверенное начало сезона, сейчас дачники демонстрируют довольно неплохие результаты. После 24 туров Премьер-лиги на их балансе есть 34 зачетных пункта, позволяющих находиться на 9-й позиции турнирной таблицы. От зоны вылета команда оторвалась уже на 14 баллов, а от топ-5 отделяет ее 6 очков.

В Кубке Англии «Фулгэм» одолел «Мидлсбро» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Сток Сити».

Эвертон

Довольно подобные результаты демонстрируют ливерпульцы в текущем сезоне. По итогам 24-х игр на их балансе есть 34 очка, позволяющих им занимать 10-ю строчку турнирной таблицы. Как и в случае с «Фулхэмом», расстояние от конкурентов не слишком велико.

Из Кубка Англии «Эвертон» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения в серии пенальти против «Сандерленда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Эвертон». «Ириски» одержали 2 победы за это время, а остальные 3 матча завершились вничью.

Интересные факты

  • Ни в одном из последних 5-х матчей «Эвертона» не было забито более 2 голов.
  • «Фулхэм» одержал 4 победы в последних 5 домашних поединках.
  • «Фулхэм» не может сохранить ворота сухими уже 7 матчей подряд.

Прогноз

Команды находятся примерно на одном уровне, поэтому спрогнозировать победителя будет сложно. Я буду отталкиваться от количества голов, которых в матчах «Эвертона» в последнее время мало, и поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.68 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
7 февраля 2026 -
17:00
Эвертон
Денис Кирильчук
