В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк считает, что вратарь юношеской команды «Динамо» Вячеслав Суркис заслужил сыграть за основу киевлян.

«Отечественная вратарская школа подтвердила высокий уровень. Важно, что тренеры смело доверяют молодым киперам. Мне понравились действия на последнем рубеже Дениса Марченко из Оболони, Назара Домчака из Карпат. Удивляет, почему в Динамо медлят с дебютом Вячеслава Суркиса, который неоднократно доказывал свою надежность», – сказал Близнюк.

Вячеслав Суркис является сыном бывшего президента «Динамо» Григория Суркиса.