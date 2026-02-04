Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Украина. Премьер лига
Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк считает, что вратарь юношеской команды «Динамо» Вячеслав Суркис заслужил сыграть за основу киевлян.

«Отечественная вратарская школа подтвердила высокий уровень. Важно, что тренеры смело доверяют молодым киперам. Мне понравились действия на последнем рубеже Дениса Марченко из Оболони, Назара Домчака из Карпат. Удивляет, почему в Динамо медлят с дебютом Вячеслава Суркиса, который неоднократно доказывал свою надежность», – сказал Близнюк.

Вячеслав Суркис является сыном бывшего президента «Динамо» Григория Суркиса.

По теме:
У Оболони возникли кадровые проблемы
Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ
Воспитанник Динамо продолжит карьеру в составе аутсайдера Премьер-лиги
Вячеслав Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Илья Близнюк (футболист)
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 3
Фанат Шахтера
Очеровательный заголовок, наш фаворит держит марку. Банда налетаем 
Spaceman
Про що ця тупа статєйка?
