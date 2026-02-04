Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Оболони возникли кадровые проблемы
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 19:30 |
280
0

У Оболони возникли кадровые проблемы

Один из футболистов будет прооперирован в Киеве

04 февраля 2026, 19:30 |
280
0
У Оболони возникли кадровые проблемы
ФК Оболонь Киев

5 февраля «пивовары» на турецком сборе проведут очередной спарринг – с молдавским «Петрокубом».

Как стало известно Sport.ua, в предыдущем контрольном матче – с австрийским «Лиферингом» сразу 3 игрока киевлян вынуждены были попросить замену.

По имеющейся информации, защитник Максим Грисьо повредил связки и 9 февраля в Киеве будет прооперирован. Он сможет помочь «Оболони» уже в следующем сезоне.

Менее серьезные травмы у защитника Евгения Шевченко, который еще может успеть восстановиться к началу второй половины чемпионата, и у полузащитника Максима Чеха, который вернется в строй в середине марта.

А вот нападающий Денис Устименко уже покинул лазарет и тренировался в общей группе.

Сейчас «Оболонь» занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.

Ранее тренер «Оболони» прокомментировал спарринг с «Лиферингом».

По теме:
Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ
Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино
Украинский клуб столкнулся с проблемами – работать остались два человека
Максим Грисьо Максим Чех Евгений Шевченко (футболист) Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04 февраля 2026, 07:59 0
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»

Легендарный футболист негативно относится к натурализации игроков

Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Футбол | 04 февраля 2026, 19:49 0
Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов

Атакующий полузащитник Антон Мартынюк провел 17 минут в составе второй команды ПСВ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Футбол | 03.02.2026, 23:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Бокс | 04.02.2026, 05:02
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Олимпийские игры | 04.02.2026, 14:45
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
Впервые в истории тенниса в топ-10 рейтинга WTA входят две мамы
02.02.2026, 21:14 8
Теннис
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
Динамо нашло себе нового вратаря в одном из сильнейших клубов Испании
03.02.2026, 20:07 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
04.02.2026, 15:45
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 13
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 2
Бокс
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
02.02.2026, 18:53 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем