У Оболони возникли кадровые проблемы
Один из футболистов будет прооперирован в Киеве
5 февраля «пивовары» на турецком сборе проведут очередной спарринг – с молдавским «Петрокубом».
Как стало известно Sport.ua, в предыдущем контрольном матче – с австрийским «Лиферингом» сразу 3 игрока киевлян вынуждены были попросить замену.
По имеющейся информации, защитник Максим Грисьо повредил связки и 9 февраля в Киеве будет прооперирован. Он сможет помочь «Оболони» уже в следующем сезоне.
Менее серьезные травмы у защитника Евгения Шевченко, который еще может успеть восстановиться к началу второй половины чемпионата, и у полузащитника Максима Чеха, который вернется в строй в середине марта.
А вот нападающий Денис Устименко уже покинул лазарет и тренировался в общей группе.
Сейчас «Оболонь» занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.
Ранее тренер «Оболони» прокомментировал спарринг с «Лиферингом».
