Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, как отреагировала ФИФА после призыва Инфантино вернуть россию
Чемпионат мира
04 февраля 2026, 20:02 |
572
0

Известно, как отреагировала ФИФА после призыва Инфантино вернуть россию

В организации не готовы к таким изменениям

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Журналист Мартин Зиглер прокомментировал скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд в международные соревнования.

По его словам, никаких шагов для голосования по этому вопросу в Совете ФИФА не предпринято, несмотря на заявления о необходимости отмены запрета.

Ранее на высказывания Инфантино отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который негативно оценил позицию главы ФИФА. Тема вызвала широкий резонанс в футбольном сообществе и среди украинских болельщиков, которые выступают против возвращения команд страны-агрессора на международную арену.

По теме:
«Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино
Четвертьфиналист Кубка Украины опубликовал ответ для Джанни Инфантино
Украинский клуб столкнулся с проблемами – работать остались два человека
ФИФА Джанни Инфантино сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
