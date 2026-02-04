Известно, как отреагировала ФИФА после призыва Инфантино вернуть россию
В организации не готовы к таким изменениям
Журналист Мартин Зиглер прокомментировал скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд в международные соревнования.
По его словам, никаких шагов для голосования по этому вопросу в Совете ФИФА не предпринято, несмотря на заявления о необходимости отмены запрета.
Ранее на высказывания Инфантино отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который негативно оценил позицию главы ФИФА. Тема вызвала широкий резонанс в футбольном сообществе и среди украинских болельщиков, которые выступают против возвращения команд страны-агрессора на международную арену.
