Сергей ПАЛКИН: «Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас?»
Гендиректор «горняков» – об Инфантино
Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин оценил скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в футбол.
«Я хочу публично спросить господина Инфантино. Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас? И почему за 4 года войны он ни разу не приехал в Украину, чтобы воочию увидеть, что здесь происходит?
Пусть приедет и посмотрит, как живут люди. Как дети играют в футбол в Харькове, Запорожье, Днепре, Киеве и Львове – под сирены воздушной тревоги, рядом с бомбоубежищами, под постоянной угрозой ракет и дронов», – сказал Палкин.
