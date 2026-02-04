Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ПАЛКИН: «Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас?»
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 18:46 |
994
1

Сергей ПАЛКИН: «Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас?»

Гендиректор «горняков» – об Инфантино

04 февраля 2026, 18:46 |
994
1 Comments
Сергей ПАЛКИН: «Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас?»
УАФ. Сергей Палкін

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин оценил скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в футбол.

«Я хочу публично спросить господина Инфантино. Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас? И почему за 4 года войны он ни разу не приехал в Украину, чтобы воочию увидеть, что здесь происходит?

Пусть приедет и посмотрит, как живут люди. Как дети играют в футбол в Харькове, Запорожье, Днепре, Киеве и Львове – под сирены воздушной тревоги, рядом с бомбоубежищами, под постоянной угрозой ракет и дронов», – сказал Палкин.

По теме:
У Оболони возникли кадровые проблемы
Пропавший легионер вернулся в расположение клуба УПЛ
«Позор». Журналистка ZDF резко отреагировала на скандальные слова Инфантино
ФИФА Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу Джанни Инфантино сборная россии по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига дисквалификация россии российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
Футбол | 04 февраля 2026, 07:59 0
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»

Легендарный футболист негативно относится к натурализации игроков

Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Теннис | 04 февраля 2026, 16:37 17
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии
Снигур уничтожила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал WTA 250 в Румынии

Дарья отдала всего один гейм Жаклин Кристиан во втором раунде турнира в Клуж-Напоке

Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Футбол | 04.02.2026, 19:49
Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
Воспитанник Динамо дебютировал на взрослом уровне в чемпионате Нидерландов
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Футбол | 04.02.2026, 08:18
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Футбол | 03.02.2026, 23:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он подарил мне Mercedes»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
Понты
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
В Борнмуте отреагировали на ситуацию, в которой оказался Забарный
02.02.2026, 20:01 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Лион объявил о переходе Романа Яремчука. Известны детали
02.02.2026, 19:10 18
Футбол
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
Ямаль может покинуть Барселону. Сделано историческое предложение
03.02.2026, 08:35 13
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
03.02.2026, 07:22 36
Футбол
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем