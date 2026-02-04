Сергей ПАЛКИН: «Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас?»

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин оценил скандальное заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возвращении россиян в футбол.

«Я хочу публично спросить господина Инфантино. Что побудило его сделать такое заявление именно сейчас? И почему за 4 года войны он ни разу не приехал в Украину, чтобы воочию увидеть, что здесь происходит?

Пусть приедет и посмотрит, как живут люди. Как дети играют в футбол в Харькове, Запорожье, Днепре, Киеве и Львове – под сирены воздушной тревоги, рядом с бомбоубежищами, под постоянной угрозой ракет и дронов», – сказал Палкин.