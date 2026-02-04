«Конец карьеры». Украинский врач оценил травму звездного игрока Жироны
Дмитрий Бабелюк считает, что Марк-Андре тер Штегена уже не вернется на высокий уровень
Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму немецкого вратаря каталонской «Жироны» Марк-Андре тер Штегена:
«Травма мышц задней поверхности бедра оказалась настолько серьезной, что игроку придется пойти на операцию. Оперативное вмешательство говорит о том, что у немца не просто травмирована мышца, но и сухожилие.
Кейс довольно интересный, ведь он только недавно восстановился после разрыва надколенника – травмы, которая серьезно влияет на силу и гибкость четырехглавой мышцы бедра. Тогда травма «передней», теперь травма «задней».
Как здесь не вспомнить работы, которые указывают на корреляцию между увеличением риска травмы задней в течение 12 месяцев после травмы передней. Мышцы задней поверхности бедра на длительное время берут на себя работу бедра, что в итоге может привести к травме. Это и произошло с Марком, которому снова придется долго восстанавливаться.
Также это означает и то, что на высоком уровне мы, скорее всего, Марка больше не увидим, и именно так будет выглядеть плавный конец его карьеры».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Питер Цварт – об игровой позиции украинца
Функционер не заинтересован в возвращении Теренса Кроуфорда