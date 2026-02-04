Мбаппе приближается к рекорду топ-5 лиг по голам с пенальти
В 2026 году Килиан уже отличился тремя голами с отметки
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе находится в четырех голах от рекорда топ-5 європейских лиг за кількістю мячей, забитых с 11-метровой отметки в XXI веке.
В поединке 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» нападающий точно исполнил пенальти на 90+10-й минуте. Этот гол стал для него 12-м реализованным ударом с «точки». Матч завершился победой «бланкос» со счетом 2:1. Об этом сообщает статистический портал Score 90 в социальной сети Х.
Согласно данным источника, абсолютным рекордсменом по количеству забитых пенальти является итальянский нападающий «Болоньи» Чиро Иммобиле. В сезоне-2019/2020 он реализовал 15 ударов с 11 метров.
Отметим, что в 2026 году Мбаппе уже забил три мяча с пенальти в шести матчах.
With nearly half the season still remaining, Kylian Mbappé is closing in on the record for most penalties scored in a single season in the 21st century. 😯✅ pic.twitter.com/I0OS9qJIPk— Score 90 (@Score90_) February 2, 2026
