  4. Мбаппе приближается к рекорду топ-5 лиг по голам с пенальти
Испания
04 февраля 2026, 05:52 | Обновлено 04 февраля 2026, 05:53
Мбаппе приближается к рекорду топ-5 лиг по голам с пенальти

В 2026 году Килиан уже отличился тремя голами с отметки

Мбаппе приближается к рекорду топ-5 лиг по голам с пенальти
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе находится в четырех голах от рекорда топ-5 європейских лиг за кількістю мячей, забитых с 11-метровой отметки в XXI веке.

В поединке 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» нападающий точно исполнил пенальти на 90+10-й минуте. Этот гол стал для него 12-м реализованным ударом с «точки». Матч завершился победой «бланкос» со счетом 2:1. Об этом сообщает статистический портал Score 90 в социальной сети Х.

Согласно данным источника, абсолютным рекордсменом по количеству забитых пенальти является итальянский нападающий «Болоньи» Чиро Иммобиле. В сезоне-2019/2020 он реализовал 15 ударов с 11 метров.

Отметим, что в 2026 году Мбаппе уже забил три мяча с пенальти в шести матчах.

