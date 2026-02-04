Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СУРКИС: «Это гранд футбола, но мы – Динамо и попробуем победить»
Лига чемпионов
04 февраля 2026, 04:32
СУРКИС: «Это гранд футбола, но мы – Динамо и попробуем победить»

Вячеслав – о матче с «Атлетико» U-19

04 февраля 2026, 04:32
СУРКИС: «Это гранд футбола, но мы – Динамо и попробуем победить»
ФК Динамо. Вячеслав Суркис

Вратарь юношеской команды «Динамо» Вячеслав Суркис высказался о следующем матче Юношеской Лиги УЕФА.

«Соперник, действительно, хороший. Мы уважаем любую команду, против которой выходим играть, особенно в Юношеской Лиге УЕФА. «Атлетико» (Мадрид) – это гранд европейского футбола, поэтому могу выразить только уважение. Но мы – «Динамо» (Киев) и, повторюсь, будем делать все ради победы. Мы для этого сюда приехали, готовились к этому матчу, проводили по две тренировки в день и отдавали все силы», – сказал Суркис.

Матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА против мадридского «Атлетико» «бело-синие» проведут в среду, 4 февраля. Начало встречи запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Динамо Киев Атлетико Мадрид Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Вячеслав Суркис Атлетико Мадрид U-19 Динамо - Атлетико
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
