СУРКИС: «Это гранд футбола, но мы – Динамо и попробуем победить»
Вячеслав – о матче с «Атлетико» U-19
Вратарь юношеской команды «Динамо» Вячеслав Суркис высказался о следующем матче Юношеской Лиги УЕФА.
«Соперник, действительно, хороший. Мы уважаем любую команду, против которой выходим играть, особенно в Юношеской Лиге УЕФА. «Атлетико» (Мадрид) – это гранд европейского футбола, поэтому могу выразить только уважение. Но мы – «Динамо» (Киев) и, повторюсь, будем делать все ради победы. Мы для этого сюда приехали, готовились к этому матчу, проводили по две тренировки в день и отдавали все силы», – сказал Суркис.
Матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА против мадридского «Атлетико» «бело-синие» проведут в среду, 4 февраля. Начало встречи запланировано на 11:00 по киевскому времени.
