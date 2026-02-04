Лапорта раскрыл будущее Флика в Барселоне – сенсационные слова

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике и отметил, что специалист будет работать с клубом столько, сколько пожелает.

«Если я вновь стану президентом, Флик сможет тренировать «Барселону» столько, сколько сам захочет. Для нас было важно, чтобы в команде был человек с большим опытом и знаниями. Он не только выдающийся тренер, но и замечательная личность.

В день подписания контракта с ним мы сразу поняли, что делаем важный шаг. Флик — тренер до мозга костей и умеет управлять командой, где есть и молодые игроки, и опытные футболисты.

Он идеально подходит для текущего состава «Барселоны». Благодаря ему клуб сейчас проходит очень положительный этап», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.