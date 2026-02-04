Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лапорта раскрыл будущее Флика в Барселоне – сенсационные слова
Испания
04 февраля 2026, 04:10
Президент поделился мнением о главном тренере команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике и отметил, что специалист будет работать с клубом столько, сколько пожелает.

«Если я вновь стану президентом, Флик сможет тренировать «Барселону» столько, сколько сам захочет. Для нас было важно, чтобы в команде был человек с большим опытом и знаниями. Он не только выдающийся тренер, но и замечательная личность.

В день подписания контракта с ним мы сразу поняли, что делаем важный шаг. Флик — тренер до мозга костей и умеет управлять командой, где есть и молодые игроки, и опытные футболисты.

Он идеально подходит для текущего состава «Барселоны». Благодаря ему клуб сейчас проходит очень положительный этап», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Выборы президента клуба назначены на март 2026 года.

По теме:
Араухо рассказал о роли Флика и особой связи тренера с командой
Араухо признался, что чувствовал после решающего гола в матче Кубка Испании
Альбасете – Барселона – 1:2. Четвертьфинал Кубка Испании. Видео голов
Ханс-Дитер Флик Барселона Жоан Лапорта Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
