Лапорта раскрыл будущее Флика в Барселоне – сенсационные слова
Президент поделился мнением о главном тренере команды
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о главном тренере команды Ханс-Дитере Флике и отметил, что специалист будет работать с клубом столько, сколько пожелает.
«Если я вновь стану президентом, Флик сможет тренировать «Барселону» столько, сколько сам захочет. Для нас было важно, чтобы в команде был человек с большим опытом и знаниями. Он не только выдающийся тренер, но и замечательная личность.
В день подписания контракта с ним мы сразу поняли, что делаем важный шаг. Флик — тренер до мозга костей и умеет управлять командой, где есть и молодые игроки, и опытные футболисты.
Он идеально подходит для текущего состава «Барселоны». Благодаря ему клуб сейчас проходит очень положительный этап», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Выборы президента клуба назначены на март 2026 года.
