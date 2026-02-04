Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский признался игроку Динамо, что не отпустил его в АПЛ
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 05:42
Шовковский признался игроку Динамо, что не отпустил его в АПЛ

Владимир Бражко мог прошлой зимой сменить чемпионат

ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прошлой зимой имел шанс перейти в «Вулверхэмптон» – английский клуб активно интересовался футболистом.

Впрочем, как сообщает источник, трансфер был заблокирован президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Несмотря на это, ответственность за срыв перехода взял на себя тогдашний главный тренер киевлян. В частной беседе Александр Шовковский якобы сказал Бражко, что именно он решил не отпускать его в АПЛ.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что «Динамо» уже готово продать Бражко, но за гораздо меньшую сумму, чем год назад предлагал «Вулверхэмптон».

Динамо Киев трансферы Вулверхэмптон трансферы АПЛ трансферы УПЛ Владимир Бражко
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
