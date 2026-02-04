Шовковский признался игроку Динамо, что не отпустил его в АПЛ
Владимир Бражко мог прошлой зимой сменить чемпионат
Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прошлой зимой имел шанс перейти в «Вулверхэмптон» – английский клуб активно интересовался футболистом.
Впрочем, как сообщает источник, трансфер был заблокирован президентом «Динамо» Игорем Суркисом. Несмотря на это, ответственность за срыв перехода взял на себя тогдашний главный тренер киевлян. В частной беседе Александр Шовковский якобы сказал Бражко, что именно он решил не отпускать его в АПЛ.
В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Ранее появилась информация, что «Динамо» уже готово продать Бражко, но за гораздо меньшую сумму, чем год назад предлагал «Вулверхэмптон».
