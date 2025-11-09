Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста

Владимир Бражко может покинуть клуб

ФК Динамо. Владимир Бражко

23-летний полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может зимой покинуть клуб.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, киевский гранд будет готов отпустить украинца, который потерял регулярное место в основе, в следующее трансферное окно за гораздо меньшие деньги, чем 20 миллионов евро.

В этом сезоне Бражко провел 20 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Футболист, по версии Transfermarkt, является самым дорогим игроком команды и оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»

Источник: Циганик LIVE
MIRRA
...а я то  подумав, що знайшли покупця на 300-мільйонного Шапаренка...
Der Gartenzwerg
Найдорожчий гравець - 12 млн. Що ж дивуватися "успіхам" у єврокубках
Serhii P.
Пізно всрались. Треба було зимою продавати, коли давали 20 лямів євро.
