Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста

23-летний полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может зимой покинуть клуб.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, киевский гранд будет готов отпустить украинца, который потерял регулярное место в основе, в следующее трансферное окно за гораздо меньшие деньги, чем 20 миллионов евро.

В этом сезоне Бражко провел 20 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Футболист, по версии Transfermarkt, является самым дорогим игроком команды и оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»