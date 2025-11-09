Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Владимир Бражко может покинуть клуб
23-летний полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может зимой покинуть клуб.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, киевский гранд будет готов отпустить украинца, который потерял регулярное место в основе, в следующее трансферное окно за гораздо меньшие деньги, чем 20 миллионов евро.
В этом сезоне Бражко провел 20 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Футболист, по версии Transfermarkt, является самым дорогим игроком команды и оценивается в 12 миллионов евро.
Напомним, в январе президент киевского «Динамо» Игорь Суркис принял решение не продавать Владимира Бражко в английский «Вулверхэмптон»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»
Сегодня на стадионе «Ника» случилась дичь, от которой вроде бы успели отойти