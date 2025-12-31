31 декабря на Стад Принс Мули Хассан пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Экваториальной Гвинеи и Алжира. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Экваториальная Гвинея

Команда может рассматриваться как такая, что сейчас пребывает на своем пике - но все равно остается даже не середняком, а аутсайдером. Так что совершенно не удивительно, что в квалификации на чемпионат мира она ограничилась двумя победами и девятью очками в десяти матчей, проиграв остальную половину и став предпоследней в своей группе.

Ничего сенсационного не получилось продемонстрировать и на КАН. С Буркина-Фасо хотя бы гол получилось забить первыми, аж на 85-й минуте, впрочем, все равно там уступили 1:2, пропустив дважды перед самим финальным свистком. Возможно, на это ушло слишком много сил, или стало очень уж болезненным разочарованием. Ведь потом со скромным Суданом уступили 0:1, досрочно потеряв шансы на плей-офф.

Алжир

Сборная в этом году была довольно противоречива в плане результатов. Ей еще и не везло, ведь и Чемпионат Африканских Наций, и Арабский кубок она покидала по идентичному сценарию: в первом же раунде плей-офф играла вничью, но пенальти футболисты били хуже, чем Судан и ОАЭ соответственно. С другой стороны, в квалификации получилось взять восемь побед и 25 очков в десяти матчах и досрочно напрямую выйти на мундиаль.

Пока что все получалось и на КАН. Сначала было взято реванш у недавного обидчика, Судана, которого разгромили в стартовом туре 3:0. Потом в поединке против Буркина-Фасо Марез в середине первого тайма реализовал пенальти, и он оказался единственным в этой, довольно равной игре. Как итог, подопечные Петковича уже в плей-офф!

Статистика личных встреч

Пока что было три поединка, 2022-2024, все в рамках КАН. И у сборных по одной победе, а крайний матч принес ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что сборные как-то изменят свои результаты. Согласимся - алжирцы опять победят (коэффициент - 1,76).