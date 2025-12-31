Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экваториальная Гвинея – Алжир. Прогноз и анонс на матч КАН
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея
31.12.2025 18:00 - : -
Алжир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 13:22 | Обновлено 31 декабря 2025, 13:23
113
0

Экваториальная Гвинея – Алжир. Прогноз и анонс на матч КАН

Поединок состоится 31 декабря в 18:00 по Киеву

31 декабря 2025, 13:22 | Обновлено 31 декабря 2025, 13:23
113
0
Экваториальная Гвинея – Алжир. Прогноз и анонс на матч КАН
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

31 декабря на Стад Принс Мули Хассан пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Экваториальной Гвинеи и Алжира. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Экваториальная Гвинея

Команда может рассматриваться как такая, что сейчас пребывает на своем пике - но все равно остается даже не середняком, а аутсайдером. Так что совершенно не удивительно, что в квалификации на чемпионат мира она ограничилась двумя победами и девятью очками в десяти матчей, проиграв остальную половину и став предпоследней в своей группе.

Ничего сенсационного не получилось продемонстрировать и на КАН. С Буркина-Фасо хотя бы гол получилось забить первыми, аж на 85-й минуте, впрочем, все равно там уступили 1:2, пропустив дважды перед самим финальным свистком. Возможно, на это ушло слишком много сил, или стало очень уж болезненным разочарованием. Ведь потом со скромным Суданом уступили 0:1, досрочно потеряв шансы на плей-офф.

Алжир

Сборная в этом году была довольно противоречива в плане результатов. Ей еще и не везло, ведь и Чемпионат Африканских Наций, и Арабский кубок она покидала по идентичному сценарию: в первом же раунде плей-офф играла вничью, но пенальти футболисты били хуже, чем Судан и ОАЭ соответственно. С другой стороны, в квалификации получилось взять восемь побед и 25 очков в десяти матчах и досрочно напрямую выйти на мундиаль.

Пока что все получалось и на КАН. Сначала было взято реванш у недавного обидчика, Судана, которого разгромили в стартовом туре 3:0. Потом в поединке против Буркина-Фасо Марез в середине первого тайма реализовал пенальти, и он оказался единственным в этой, довольно равной игре. Как итог, подопечные Петковича уже в плей-офф!

Статистика личных встреч

Пока что было три поединка, 2022-2024, все в рамках КАН. И у сборных по одной победе, а крайний матч принес ничью.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.50 для Экваториальной Гвинеи и 1.62 для Алжира. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут, что сборные как-то изменят свои результаты. Согласимся - алжирцы опять победят (коэффициент - 1,76).

Прогноз Sport.ua
Экваториальная Гвинея
31 декабря 2025 -
18:00
Алжир
Победа Алжира 1.76 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мозамбик – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Габон – Кот д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Алжира по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Футбол | 30 декабря 2025, 15:08 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером

Специалист по стандартам Аарон Бриггс покинул английский гранд

Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Футбол | 31 декабря 2025, 11:03 6
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд

Украинский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»

Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Футбол | 31.12.2025, 06:02
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 31.12.2025, 09:11
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 31.12.2025, 11:17
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 24
Футбол
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем