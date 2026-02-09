Нидерланды09 февраля 2026, 19:52 |
1029
0
ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца
09 февраля 2026, 19:52 |
1029
0
Главный тренер «Аякса» Фреди Грим отреагировал на результат матча в чемпионате Нидерландов, где его подопечные сыграли вничью против «АЗ Алкмара» (1:1) в поединке, который состоялся 8 февраля.
Также послематчевый комментарий дал и сам Александр Зинченко, который провел свой первый поединок за амстердамскую команду после зимнего трансфера из «Арсенала».
