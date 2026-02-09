Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца
Нидерланды
09 февраля 2026, 19:52 |
1029
0

ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

09 февраля 2026, 19:52 |
1029
0
ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца
Коллаж Sport.ua

Главный тренер «Аякса» Фреди Грим отреагировал на результат матча в чемпионате Нидерландов, где его подопечные сыграли вничью против «АЗ Алкмара» (1:1) в поединке, который состоялся 8 февраля.

Также послематчевый комментарий дал и сам Александр Зинченко, который провел свой первый поединок за амстердамскую команду после зимнего трансфера из «Арсенала».

ВИДЕО. Слова тренера Аякса и Зинченко после дебюта украинца

По теме:
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
«Именно поэтому я сделал этот выбор». Зинченко объяснил свой переход в Аякс
Шевченко рассказал о будущем Реброва во главе сборной Украины
Аякс Александр Зинченко Фреди Грим чемпионат Нидерландов по футболу видео пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09 февраля 2026, 08:44 2
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате

Замена Владислава была вынужденной – он получил травму

Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Олимпийские игры | 09 февраля 2026, 06:23 1
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота

Норвегия с 6 медалями занимает первую позицию в общем рейтинге

Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ
Футбол | 09.02.2026, 19:45
Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ
Решен главный скандал зимнего трансферного окна УПЛ
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Футбол | 09.02.2026, 01:01
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Тренер Аякса вынес вердикт Зинченко после его дебюта за новый клуб
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Футбол | 09.02.2026, 12:27
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Динамо одержало волевую победу над Кудровкой на сборах в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 4
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 11
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 4
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем