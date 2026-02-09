Известно, когда Ястремская и Свитолина начнут очный матч на турнире в Дохе

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 42) и Элина Свитолина (WTA 9) сойдутся в матче 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Встреча Ястремской и Свитолиной состоится 10 февраля третьим запуском на Grandstand 1 после игры Екатерина Александрова – Алена Остапенко. Очное противостояние Даяны и Элины начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.

Ястремская стартовала в Дохе с непростой победы над Кристиной Букшей в трех сетах. Свитолина получила седьмой номер посева и пропустила первый круг.

Ранее Ястремская и Свитолина играли друг с другом только один раз – в 2019 году Элина справилась с Даяной в 1/16 финала US Open, где потом добралась до полуфинала.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Даяна Ястремская на US Open 2019