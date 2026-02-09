Известно, когда Ястремская и Свитолина начнут очный матч на турнире в Дохе
Даяна и Элина проведут поединок 1/16 финала 10 февраля ориентировочно в 15:00 по Киеву
Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 42) и Элина Свитолина (WTA 9) сойдутся в матче 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
Встреча Ястремской и Свитолиной состоится 10 февраля третьим запуском на Grandstand 1 после игры Екатерина Александрова – Алена Остапенко. Очное противостояние Даяны и Элины начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.
Ястремская стартовала в Дохе с непростой победы над Кристиной Букшей в трех сетах. Свитолина получила седьмой номер посева и пропустила первый круг.
Ранее Ястремская и Свитолина играли друг с другом только один раз – в 2019 году Элина справилась с Даяной в 1/16 финала US Open, где потом добралась до полуфинала.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Даяна Ястремская на US Open 2019
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джеймс Тони снова сделал громкое заявление
Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик