ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ представил трех новичков

СК «Полтава» объявила на официальном сайте о подписании контрактов с Александром Пятовым, Валерием Садом и Даниилом Сухоручко.

Контракт с 29-летним Пятовым подписан до июня 2027 года. Александр начал футбольную карьеру в Броварском высшем училище физической культуры и футбольной школе «Арсенал» (Белая Церковь). За свою карьеру полузащитник выступал как на любительском, так и на профессиональном уровне. Основной этап карьеры провел в криворожском «Кривбассе» и ФК «Ингулец», откуда и перешел в ряды СК «Полтава». Имеет предыдущий опыт выступлений в УПЛ именно в составе «Ингульца», за который в элите сыграл 30 матчей и забил три гола.

27-летний Сад также подписал контракт до июня 2027 года. Валерий – воспитанник футбольной школы моршинской «Скалы», с которой и дебютировал на профессиональном уровне 15 июля 2017 года во Второй лиге в матче против ФК «Тернополь». На правах аренды атакующий полузащитник защищал цвета «Партизана» из Бардеева, что в Словакии. Затем выступал во Второй лиге за ровенский «Верес». Позднее в Первой лиге защищал цвета «Волыни», «Прикарпатья» и запорожского «Металлурга». С 2024 года выступал в составе «Ингульца», с которым и дебютировал в УПЛ. Свою первую игру на высшем уровне провел 17 августа 2024 года, выйдя на замену в матче против «Полесья».

Сухоручко подписал соглашение до июня 2026 года. Даниил – воспитанник академии киевского «Динамо», где выступал на уровне ДЮФЛ и в первенстве U-19. Дебют на взрослом уровне нападающий провел, когда был игроком столичного «Арсенала-Киев», где выступал на правах аренды. 8 декабря 2018 года дебютировал в матче 18-го тура УПЛ против луганской «Зари», выйдя на замену. В 2021 году на правах аренды перешел в одесский «Черноморец», который выступал в Первой лиге. До конца сезона сыграл 13 матчей и забил 2 гола, помогши команде занять второе место и выйти в Премьер-лигу. После этого аренду продлили еще на один сезон. В 2022 году стал игроком тернопольской «Нивы». В июле 2023 года подписал контракт с киевским «Левым Берегом», за который выступал до зимней паузы. На уровне УПЛ провел 30 поединков.

После 16 сыгранных матчей «Полтава» имеет девять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.