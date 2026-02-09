Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 21:01 |
2542
6

Лучкевич ищет варианты продолжения карьеры

ФК Динамо. Валерий Лучкевич

Бывший защитник «Динамо» Валерий Лучкевич пытается продолжить карьеру за границей – у 30-летнего украинца есть вариант в австрийском клубе.

Лучкевич перешел в «Динамо» в марте прошлого года после ухода из «Колоса», но в столице надолго не задержался – сыграл только три матча, проведя на поле менее 100 минут. В то же время он завоевал первый чемпионский титул в карьере. С лета прошлого года футболист находится в поиске нового клуба, и хотя ранее рассматривалось предложение от «Зари», этот трансфер так и не состоялся.

Сейчас Лучкевич находится в Ужгороде и пытается уехать в Австрию, ища пути покинуть Украину. По данным источника, рассматриваются также варианты с клубами Первой лиги.

По теме:
Вскоре Нагорняк определится с двумя новичками Эпицентра
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ представил трех новичков
Динамо – Иберия 1999 – 2:0. Бражко и Пономаренко. Видео голов и обзор
Валерий Лучкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Gargantua
заголовок дно
Ответить
+3
Falko
Я б на місці Динамо і Лучкевича скооперувався і влупив кількамільйонний позов до Sport.ua і конкретно Дмитра Олійника. Тим паче, це рецидив, Олійник у січні вже "виганяв" Лучкевича з Динамо.
Ответить
+2
Mark4854590
Лучкевич дуже класно починав в Дніпрі. Але травми...
Ответить
+2
romario1501
ОЛійник, хто його вигнав??? В нього просто закінчився контракт.
Ответить
+1
protasov_lyopu_davai
и какой же бродячий цирк его бронировал?)
Ответить
-1
Singularis
Когда то он бросил отца на перроне, когда того хватил удар...
Ответить
-2
