Футболист, которого выгнали из Динамо, ищет способы покинуть Украину

Бывший защитник «Динамо» Валерий Лучкевич пытается продолжить карьеру за границей – у 30-летнего украинца есть вариант в австрийском клубе.

Лучкевич перешел в «Динамо» в марте прошлого года после ухода из «Колоса», но в столице надолго не задержался – сыграл только три матча, проведя на поле менее 100 минут. В то же время он завоевал первый чемпионский титул в карьере. С лета прошлого года футболист находится в поиске нового клуба, и хотя ранее рассматривалось предложение от «Зари», этот трансфер так и не состоялся.

Сейчас Лучкевич находится в Ужгороде и пытается уехать в Австрию, ища пути покинуть Украину. По данным источника, рассматриваются также варианты с клубами Первой лиги.