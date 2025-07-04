ЛУЧКЕВИЧ: «Это чемпионство Динамо войдет в историю. Получена 3-я звезда»
Опытный хавбек недавно покинул киевскую команду
Защитник Валерий Лучкевич, который в прошлом сезоне стал чемпионом с «Динамо», а затем покинул клуб, рассказал о значении победы:
«Я думаю, значение этого чемпионства войдет в историю, потому что была получена третья звезда. Не только для молодежи, но и для всего клуба это имеет большое значение.
В «Динамо» собраны очень талантливые и трудолюбивые футболисты – как опытные, так и молодые. Не хочу выделять кого-то отдельно, но скажу, что молодежь точно бы не потерялась в Европе.
Мне нравится их менталитет сейчас. Они понимают, что им необходимо развиваться не только физически, но и духовно и интеллектуально, чем они и занимаются.
29 лет? Это возраст, когда ты уже опытный, понимаешь себя, свои плюсы и минусы, можешь больше времени уделять футболу, потому что за спиной стоит сформированная семья, которая тебя поддерживает».
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